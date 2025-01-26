«Там же некого приглашать». Карпенко об отсутствии евродепутатов в качестве наблюдателей на выборах в Беларуси

И эти заявления противоречат тем, что задокументированы в скандальной резолюции Европарламента, призывающей страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Очередной выпад Запада прокомментировал председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Эти резолюции направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. Потом, как можно давать оценку избирательному процессу, если он еще не завершился? Относительно их приглашения. ЦИК никогда не работал с политическими структурами. ЦИК, как правило, приглашаем своих коллег, руководителей избирательных органов.

Кроме нас есть другие субъекты, которые приглашают международных наблюдателей. В частности наша парламентская структура. Они приглашают парламентские структуры. Не знаю, почему они не пригласили евродепутатов. Но если сказать откровенно, там же некого приглашать. Они все ангажированы, это не самостоятельные политики.