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«Там же некого приглашать». Карпенко об отсутствии евродепутатов в качестве наблюдателей на выборах в Беларуси

26 января 2025 04:43
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Избирательное законодательство в Беларуси соответствует международным стандартам демократических выборов. Таков коллективный вердикт зарубежных наблюдателей, прибывших в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И эти заявления противоречат тем, что задокументированы в скандальной резолюции Европарламента, призывающей страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Очередной выпад Запада прокомментировал председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

«Там же некого приглашать». Карпенко об отсутствии евродепутатов в качестве наблюдателей на выборах в Беларуси-2

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: 
Эти резолюции направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. Потом, как можно давать оценку избирательному процессу, если он еще не завершился? Относительно их приглашения. ЦИК никогда не работал с политическими структурами. ЦИК, как правило, приглашаем своих коллег, руководителей избирательных органов. 

Кроме нас есть другие субъекты, которые приглашают международных наблюдателей. В частности наша парламентская структура. Они приглашают парламентские структуры. Не знаю, почему они не пригласили евродепутатов. Но если сказать откровенно, там же некого приглашать. Они все ангажированы, это не самостоятельные политики.

# Выборы в Беларуси # Игорь Карпенко

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