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Милиция готова к обеспечению правопорядка и безопасности на выборах – Кубраков

26 января 2025 03:39
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Милиция готова к обеспечению правопорядка и безопасности всех участников избирательного процесса, ситуация находится под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция готова к обеспечению правопорядка и безопасности на выборах – Кубраков-2

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники милиции будут находиться поблизости, в готовности среагировать и оказать комиссиям необходимое содействие. Также приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности самих членов избирательных комиссий. В ГУВД функционирует оперативно-ситуационный штаб, задействован ресурс Центра мониторинга общественной безопасности. Любой информации, содержащей угрозы и оскорбления, будет незамедлительно дана правовая оценка. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают постоянный контроль дорожной безопасности вблизи избирательных участков. Помощь в патрулировании оказывают молодежные отряды охраны правопорядка, добровольные дружины, а также курсанты Академии МВД, военнослужащие и ветераны органов внутренних дел. Принятые меры безопасности приняты на то, чтобы не допустить провокации в местах проведения голосования и в целом дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

Милиция готова к обеспечению правопорядка и безопасности на выборах – Кубраков-4

Это подчеркнул Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на совещании в оперативно-ситуационном штабе МВД. В мероприятии приняли участие заместители министра, начальники департаментов, подразделений центрального аппарата и центрального подчинения МВД, по селекторной связи – ГУВД Мингорисполкома и областных УВД. 

Министр заслушал доклады руководителей о готовности личного состава, дал ряд конкретных поручений, в том числе на случай изменения оперативной обстановки.

# Выборы в Беларуси # Милиция Беларуси # Иван Кубраков

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