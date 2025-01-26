Почему белорусы идут на выборы? Мнение самих избирателей

Наши корреспонденты для программы Новости «24 часа» на СТВ обратились к белорусам с вопросом «Почему вы идете на выборы?».

Быть причастным к событиям в стране и ее будущему. Ценить то, что имеем, и развивать дальше мирную Беларусь, чтобы достойно передать ее будущим поколениям. В этом едины граждане всех регионов.

Обязательно нужно голосовать всем. Это же наше будущее. Хочется, чтобы оно было прекрасное, как сегодня. Чтобы мы были счастливы. Мирное небо, чтобы у нас было.

Для этих малышей надо идти на выборы, потому что мы оставляем им страну в любом случае. Поэтому пойдем.

Я впервые голосую на выборах Президента Республики Беларусь, поэтому для меня это особенный и волнительный момент. Потому что именно от нас зависит, кто будет представлять нашу страну на мировой арене, кто будет также осуществлять внутреннюю и внешнюю политику. Ведь мы избираем народного кандидата, человека, который, по сути, осуществляет нашу волю.

Активная гражданская позиция основана на любви к Родине. Выборы Президента определяют судьбу государства и то, как будут жить наши дети и внуки. По общему мнению опрошенных, это важная политическая кампания и очень значимое событие.