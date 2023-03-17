Очень сильно изменилась война! О чём рассказал белорусский доброволец в Донбассе?

Беглые пытаются внушить, что якобы белорусские добровольцы воюют на стороне бандеровской хунты. Те, кто встал под знамена полицаев, исповедуют нацистские взгляды и хотят уничтожить нашу страну. А настоящие белорусские добровольцы стоят в рядах защитников Донбасса. И в случае угрозы для Беларуси готовы встать рядом с нашими бойцами. Пятая серия проекта Григория Азаренка «Белорусский Донбасс. Правое дело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стороне киевской хунты воюют нацисты из полка имени повешенного поляка. Они уже засветились в мародерстве, издевательстве над мирными жителями. Регулярно угрожают нашей Родине расправами и войной. И этот сброд пытается представить себя белорусами. Но тот, кто встал под БЧБ-флаг коллаборантов, – всего лишь грязный полицай. А вот это белорус. И позывной такой. И знамя белорусской победы на груди. Самый опытный оператор беспилотников сотой бригады ДНР. Доброволец. Наш.

– Приехал в 2016 году. Сразу в разведку попал. Мне повезло. Боевое подразделение. Пулеметчиком. На то время выполняли стандартные задачи. Благо, служил срочку.

– В Беларуси?

– Конечно. Причем я по здоровью не подходил. Я сам уговорил.

– Какая часть, если не секрет?

– 32404, 228-й особый полк. Лучший командир роты – капитан Никонов. Он во мне воспитал солдата. У него было такое, жесткое.

В современной войне снайпер и оператор беспилотников – главная цель врага. Как только их засекают, в эту точку летит все. Настолько важна их работа.

Разведчик сейчас – это не тот, кто ходит по посадкам, смотрит в бинокль. Это тот, кто владеет всеми средствами технической разведки. Сейчас война другая. Сейчас уже человек с биноклем – его надо обучить, долго, упорно, потом послать туда, и, возможно, он не вернется. Это вполне себе нормальная ситуация. Люди гибнут. А человек, который обучен с беспилотниками, он выполняет эту функцию, сбили беспилотник, опыт остался. Человек берет следующий, запускает. Очень сильно война изменилась. Уже по тем старым книгам она не идет. Слишком много инноваций, новых технических средств. Сами видите, Америка поставляет оружие дальнего поражения, на что никто не рассчитывал в свое время. То есть сейчас уже справляемся, проблем с этим нет, но все же это очень сильно влияет на ход войны. Белорус не забывает Родину. Следил за событиями 2020-го.

Я за Батьку. Серьезно. То есть хорошим всем не будешь. Он это даже сам говорил. То есть каждый учился в школе, у всех был нелюбимый учитель. Вырос, понял, что все-таки он был хорошим. У каждого в армии был нелюбимый старшина. Ушли из армии, все сказали: все-таки он был очень хороший мужик и учил. Как даже я скажу, я его не любил, а сейчас увидел бы, старший прапорщик Кононенко, пожал бы ему руку, дай бог, сейчас полковник. Вот это мужик. Да, его тогда не любил, а сейчас я понимаю, что воспитывал нас всех. И так же с нашим Президентом. Хуже он никогда никому не сделает. И если возникнет угроза родному дому, он незамедлительно встанет в строй с нашими бойцами. Как видите, обстановка такая, они уже возле Беларуси окапываются. Не обсуждается, я буду там.