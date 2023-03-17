В Борисове очевидец спас провалившегося под лёд рыбака

Новости Беларуси. В Борисове до прибытия подразделений МЧС очевидец спас из воды пенсионера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он рыбачил на расстоянии 15 метров от берега. От госпитализации пенсионер отказался. Кстати, с приходом тепла на реках центрального региона активно начал таять лед. Растет уровень воды. Есть районы, где существует угроза подтопления. Как готовятся к большой воде на Столбцовщине? Узнавала Дарья Седун.

Весна все увереннее вступает в свои права, однако местами до сих пор держится лед. И даже в плюсовую температуру находятся отчаянные любители рыбалки, которые на свой страх и риск выходят на озера. Именно поэтому рейды МЧС продолжаются. Спасатели ежедневно дежурят вблизи водоемов, беседуют с жителями близлежащих деревень и в очередной раз напоминают о серьезной опасности.

Лет 20 занимаюсь рыбалкой зимней. Приятно проводить время. Но сейчас погода – куда там ловить. Опасно. Сам сколько раз проваливался. Бывало. Туда уже боюсь идти. Вдруг провалился тут, было. Провалился. Еле вытянули. Опасно, никому не советую.