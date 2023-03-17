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В Борисове очевидец спас провалившегося под лёд рыбака

17 марта 2023 15:36
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Новости Беларуси. В Борисове до прибытия подразделений МЧС очевидец спас из воды пенсионера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он рыбачил на расстоянии 15 метров от берега. От госпитализации пенсионер отказался. Кстати, с приходом тепла на реках центрального региона активно начал таять лед. Растет уровень воды. Есть районы, где существует угроза подтопления.  

Как готовятся к большой воде на Столбцовщине? Узнавала Дарья Седун.  

В Борисове очевидец спас провалившегося под лёд рыбака-1

Весна все увереннее вступает в свои права, однако местами до сих пор держится лед. И даже в плюсовую температуру находятся отчаянные любители рыбалки, которые на свой страх и риск выходят на озера. Именно поэтому рейды МЧС продолжаются. Спасатели ежедневно дежурят вблизи водоемов, беседуют с жителями близлежащих деревень и в очередной раз напоминают о серьезной опасности.  

В Борисове очевидец спас провалившегося под лёд рыбака-4

Лет 20 занимаюсь рыбалкой зимней. Приятно проводить время. Но сейчас погода – куда там ловить. Опасно. Сам сколько раз проваливался. Бывало. Туда уже боюсь идти. Вдруг провалился тут, было. Провалился. Еле вытянули. Опасно, никому не советую.  

В Борисове очевидец спас провалившегося под лёд рыбака-7

Александр Полоцкий, заместитель начальника Столбцовского РОЧС:  
Пытаемся сегодня дойти до этих рыбаков, провести с ними инструктаж и исключить возможные неблагоприятные последствия. По статистике, в Столбцовском районе ни один рыбак не погиб. Я думаю, что меры позволили все-таки не допустить человеческой гибели.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

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# Паводки в Беларуси # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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