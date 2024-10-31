Там обучают юных лидеров. Проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске

Ольга Мухля, начальник отдела молодежных программ и проектов управления по воспитательной работе с молодежью Белорусского государственного университета:

Суть молодежного проекта «Руководитель будущего» заключается в том, что студенты погружаются в профессиональную работу государственного служащего, смогут увидеть ее изнутри, прочувствовать на себе. Уникальность в том, что студенты не только могут работать на одном объекте, имеют возможность выезжать на конкретные объекты, видеть, какие решения принимаются, какие вопросы обсуждаются уже непосредственно по своим направлениям.

Подробности в видео.