Там обучают юных лидеров. Проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске

Шанс показать свои таланты. Уникальный молодежный проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске, причем с инициативой выступило именно молодое поколение – студенты БГУ.
В студии «Нового утра» Александра Горбатова, студентка Белорусского государственного университета, и Ольга Мухля, начальник отдела молодежных программ и проектов управления по воспитательной работе с молодежью Белорусского государственного университета.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Расскажите, в чем суть проекта, в чем уникальность?
Ольга Мухля, начальник отдела молодежных программ и проектов управления по воспитательной работе с молодежью Белорусского государственного университета:
Суть молодежного проекта «Руководитель будущего» заключается в том, что студенты погружаются в профессиональную работу государственного служащего, смогут увидеть ее изнутри, прочувствовать на себе. Уникальность в том, что студенты не только могут работать на одном объекте, имеют возможность выезжать на конкретные объекты, видеть, какие решения принимаются, какие вопросы обсуждаются уже непосредственно по своим направлениям.
Подробности в видео.