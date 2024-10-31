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Там обучают юных лидеров. Проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске

31 октября 2024 07:47
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Шанс показать свои таланты. Уникальный молодежный проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске, причем с инициативой выступило именно молодое поколение – студенты БГУ.

В студии «Нового утра» Александра Горбатова, студентка Белорусского государственного университета, и Ольга Мухля, начальник отдела молодежных программ и проектов управления по воспитательной работе с молодежью Белорусского государственного университета.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Расскажите, в чем суть проекта, в чем уникальность?

Там обучают юных лидеров. Проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске-2

Ольга Мухля, начальник отдела молодежных программ и проектов управления по воспитательной работе с молодежью Белорусского государственного университета:
Суть молодежного проекта «Руководитель будущего» заключается в том, что студенты погружаются в профессиональную работу государственного служащего, смогут увидеть ее изнутри, прочувствовать на себе. Уникальность в том, что студенты не только могут работать на одном объекте, имеют возможность выезжать на конкретные объекты, видеть, какие решения принимаются, какие вопросы обсуждаются уже непосредственно по своим направлениям.

Подробности в видео.

# Проекты # Молодежь Беларуси # Екатерина Яцкевич # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич

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