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Председатель ЦИК встретился с полоцкими пограничниками

31 октября 2024 07:06
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Как сберечь целостность страны? Встречу на эту тему с полоцкими пограничниками провели руководители ЦИК и Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель ЦИК встретился с полоцкими пограничниками-2

Главной темой дискуссии на самой северной заставе «Совейки» стала предстоящая избирательная кампания. В такой период у стражей границы особая задача: не допустить провокаций и происшествий на рубежах.

Председатель ЦИК встретился с полоцкими пограничниками-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Система общения различных государственных органов с населением, с трудовыми коллективами выстроена. Общение с молодыми поколениями, донесение позиции более старшего поколения до них – это тоже важная составляющая формирования единства белорусской нации и нашего суверенного государства.

Также в рамках визита глава ЦИК и председатель ГПК посетили «Курган Дружбы», который находится на границах трех стран: Беларуси, России и Латвии. К мемориалу возложены цветы и венки.

# Государственная политика # Игорь Карпенко

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