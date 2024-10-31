Председатель ЦИК встретился с полоцкими пограничниками

Как сберечь целостность страны? Встречу на эту тему с полоцкими пограничниками провели руководители ЦИК и Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой дискуссии на самой северной заставе «Совейки» стала предстоящая избирательная кампания. В такой период у стражей границы особая задача: не допустить провокаций и происшествий на рубежах.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Система общения различных государственных органов с населением, с трудовыми коллективами выстроена. Общение с молодыми поколениями, донесение позиции более старшего поколения до них – это тоже важная составляющая формирования единства белорусской нации и нашего суверенного государства.

Также в рамках визита глава ЦИК и председатель ГПК посетили «Курган Дружбы», который находится на границах трех стран: Беларуси, России и Латвии. К мемориалу возложены цветы и венки.