«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества

Несанкционированное подключение увеличивает нагрузку на электросети и создает угрозу безопасности как для самих нарушителей, так и для окружающих. Не соблюдая правила энергоснабжения, придется не только возместить ущерб, но еще и заплатить штраф за совершенное правонарушение.

«Минскэнерго» проводит системную работу по выявлению таких фактов с использованием современных измерительных приборов. Любое нарушение не останется незамеченным.