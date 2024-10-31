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«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества

31 октября 2024 07:26
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Большую часть потерь электрической энергии составляет незаконное потребление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества-2

Несанкционированное подключение увеличивает нагрузку на электросети и создает угрозу безопасности как для самих нарушителей, так и для окружающих. Не соблюдая правила энергоснабжения, придется не только возместить ущерб, но еще и заплатить штраф за совершенное правонарушение. 

«Минскэнерго» проводит системную работу по выявлению таких фактов с использованием современных измерительных приборов. Любое нарушение не останется незамеченным.

«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества-4

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Хотелось бы призвать наших потребителей не устраивать самовольные электропроводки, подключаться до расчетных приборов учета, безучетно потреблять электрическую энергию. Это влечет административную ответственность с наложением штрафа и вплоть до отключения от электрических сетей. В конечном счете сумма ущерба или вашего убытка будет гораздо больше, чем вы хотели бы сэкономить.

«Минскэнерго» призывает отказаться от незаконного потребления электричества-6

Сообщить о фактах самовольного потребления электроэнергии можно по короткому номеру 144. Эта информация поможет устранить нарушения и предотвратить их последствия.

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