«Там мыши уже до четвертого этажа доходят». Плюшкин на улице Ташкентской в Минске не дает жизни соседям

Жители дома 16, корпус 2 по улице Ташкентской, что в Минске, забыли, что такое свежий воздух: их сосед регулярно носит в квартиру мусор. Помогали разбираться в ситуации корреспонденты программы «Добро пожаловаться». Синдром Плюшкина или силлогомания – это крайняя степень патологического собирательства, при которой человек не может себя заставить выбросить старые вещи.



Николай Борисюк, минчанин:

Появился сосед, будем говорить прямо, неаккуратный. Он разводит антисанитарию, носит всякие вещи с мусорок и прочее. И нам невыносимо жить в этом подъезде.

Берет пакеты с мусорки и несет домой. Это у него, может, хобби, я не знаю, или это болезнь какая-то. Там насекомые, тараканы, мыши, уже до четвертого этажа мыши доходят! Елена Янчинко, минчанка: Приходится закрывать лицо ребёнку шарфиком, чтобы не дышать этим всем. Приходится делать много прививок, чтобы ребенок так часто не болел. От гриппа, от туберкулеза реакцию, приходится ездить и по тубдиспансерам.

Четыре года соседи патологического собирателя хлама пытаются бороться с антисанитарией. Настойчиво пишут жалобы в милицию, администрацию района, коммунальные службы. Последние не сидят, сложа руки. И даже выписывают предписания.



Эдуард Иванович послушно прибирает свое жилище, но спустя пару дней снова заполняет его отбросами с близлежащих помоек.



Чеслава Боброва, минчанка:

Мы обращались и в ЖЭС, у нас есть документы, отписки, которые нам прислали. Мы боремся с этой бедой, но пока безрезультатно. У нас осталось только одна надежда – на вашу программу «Добро пожаловаться».

Съемочная группа, приехавшая на мольбы жильцов дома, не смогла достучаться до зловонного жильца. Николай Борисюк:

Это уже не первый раз, мы ему стучим-стучим руками и ногами, но это бесполезно.

Два года назад мы показывали сюжет о еще одном столичном «Плюшкине» Владимире Боровом. Всеобщимими усилиями соседей, милиции и коммунальных служб бывший художник был отправлен на психиатрическую экспертизу со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Ольга Иващенко, юрист:

Если проживание в таких условиях доставляет неудобства иным жильцам, жильцы имеют право обратиться в эксплуатирующую организацию. Это будет или ЖЭС, или товарищество с заявлением. Эксплуатирующая организация может обратиться с исковым заявлением в суд и привлечь или понудить данного гражданина привести условия проживания в соответствии с нормами.

Что касается выселения гражданина Карнаушкина, то это сегодня весьма проблематично. Квартира находится в частной собственности, и жилец, хоть и редко, но пытается прибираться.

Сергей Рубанов, директор ЖЭУ №5 Заводского района г. Минска:

В настоящий момент мы отправим документы в санстанцию для совместного комиссионного обследования, и в случае нарушений правил пользования, предпримем все меры для устранения этой проблемы.

Для проведения психиатрической экспертизы и возможного признания человека недееспособным должен быть очень серьезный повод и, как минимум, заявление от родственников. Если, вдруг, будет установлено, что у человека реально психические отклонения, будет назначен опекун, который и станет отвечать за поддержание порядка и чистоты в квартире.