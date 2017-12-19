Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара

Оказывается, драник может быть не только основным блюдом, но и десертом. Главное не боятся экспериментировать.

Георгий Бочарников, повар:

Мы с вами приготовим драник, но драник необычный. Это будет десерт с мороженым. Для начала мы будем натирать картофель на крупной тёрке.