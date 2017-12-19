Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара
Оказывается, драник может быть не только основным блюдом, но и десертом. Главное не боятся экспериментировать.
Георгий Бочарников, повар:
Мы с вами приготовим драник, но драник необычный. Это будет десерт с мороженым. Для начала мы будем натирать картофель на крупной тёрке.
Перед тем как совместить, на первый взгляд, несочетаемые ингредиенты, следует подготовить основу.
Георгий Бочарников:
Далее мы добавляем в картофель яйцо, муку и по вкусу посаливаем.
Чтобы придать пикантность блюду, можно приготовить джем из бекона.
Георгий Бочарников:
Мы мелко нарежем бекон, а потом будем некоторое время вытапливать его на мелком огне, а после добавим сахар и немного винного уксуса.
На разогретом масле и будем обжаривать драники, они должны быть очень хрустящими. Затем начинаем томить на огне бекон, а чтобы вкус джема получился насыщенным, не бойтесь добавить к мясу много сахара. Сладкое будет контрастировать с солёным. В этом необычном сочетании заключается кулинарная магия.
Как совместить драники с мороженым, узнаете, посмотрев данное видео.