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Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара

19 декабря 2017 07:00
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Оказывается, драник может быть не только основным блюдом, но и десертом. Главное не боятся экспериментировать.

Георгий Бочарников, повар:
Мы с вами приготовим драник, но драник необычный. Это будет десерт с мороженым. Для начала мы будем натирать картофель на крупной тёрке.

Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара-1

Перед тем как совместить, на первый взгляд, несочетаемые ингредиенты, следует подготовить основу.

Георгий Бочарников:
Далее мы добавляем в картофель яйцо, муку и по вкусу посаливаем.

Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара-4

Чтобы придать пикантность блюду, можно приготовить джем из бекона.

Георгий Бочарников:
Мы мелко нарежем бекон, а потом будем некоторое время вытапливать его на мелком огне, а после добавим сахар и немного винного уксуса.

Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара-7

На разогретом масле и будем обжаривать драники, они должны быть очень хрустящими. Затем начинаем томить на огне бекон, а чтобы вкус джема получился насыщенным, не бойтесь добавить к мясу много сахара. Сладкое будет контрастировать с солёным. В этом необычном сочетании заключается кулинарная магия.

Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара-10

Как совместить драники с мороженым, узнаете, посмотрев данное видео.

# общество # Еда # Фотофакт # Рецепты # Георгий Бочарников

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