Собирая выброшенные вещи, минчанин устроил из своей квартиры мусорку: соседи просят помочь разобраться СТВ

Природа не терпит пустоты, поэтому пустые головы забиты под завязку всяким хламом. Герой этого сюжета столько отложил хлама на черный день, что с трудом из-под него выбирается. Кира Карлович, корреспондент СТВ, разбиралась в вопросах психиатрии.

Как любят шутить психиатры: «жить надо так, чтобы твоим именем назвали синдром». Синдром Плюшкина (или патологическое накопительство) с легкой руки Николая Гоголя перешел в повседневную жизнь. В поэме «Мертвые души» классик русской литературы описал образ мелочного, скупого помещика Степана Плюшкина. По сюжету, разорившийся барин собирает и ревностно хранит абсолютно бесполезные вещи. Жертвой нездоровой бережливости стал и минчанин Павел Головаченко – его сосед уже 12 лет копит мусор прямо у себя дома.

Павел Головаченко:

У нас на этаже 6 квартир. Между тремя квартирами он размещает свои отходы жизнедеятельности, которые приносит с мусорок. Периодически люди видят его на рынке Заводском, откуда он приносит отходы жизнедеятельности: сгнившие фрукты, объедки. Недавно увидел – чуть в обморок не упал от этого запаха, который стоял на коридоре.

Силлогомания, она же хоардинг, она же синдром Плюшкина — это крайняя степень жадности, при которой человек не может себя заставить выбросить старые вещи. В особо запущенных случаях, мусор заполоняет все жилище и для самого хозяина места в доме уже не остается.

Ольга Середа:

Там же невозможно, там мусорка! Я не знаю, как он спит там и как живет там.

Павел Головаченко:

Невозможно жить, честно говоря. Запахи, которые постоянно присутствуют, антисанитария. А жить с двумя маленькими детьми (у меня на иждивении 2 маленьких ребенка), за угрозу жизни тоже волнительно.

В этом доме двери всегда открыты. И дело совсем не в гостеприимстве хозяина – столичную квартиру буквально распирает хлам десятилетий. Сколько здесь комнат, определить сложно: макулатура, старая одежда, объедки… Зловонное богатство на 1,5 метра возвышается над уровнем пола. Необычное увлечение хозяина квартиры, Владимира Борового, стало настоящим проклятьем для соседей и сотрудников ЖЭС.

Екатерина Жиленкова, старший мастер ЖЭС №28 города Минска:

На данный момент он находится у нас в неплательщиках, поэтому мы с ним сталкивались. Ему прекращены коммунальные услуги, приостановлены свет и подача холодного и горячего водоснабжения. ЖЭС проводил какие-то действия: это были предписания, это были разговоры с ним, когда его было возможно словить дома. И, как последняя капля, — подача документов в суд.

Дмитрий Головаченко:

Каждое руководящее лицо пытается эту проблему спихнуть куда-то. ЖРЭО начинает спихивать на судебных исполнителей, судебные исполнители теряют якобы эти документы и обратно отправляют их в суд. Это последний крик души: пригласим телевидение, чтобы это вживую посмотреть, осветить и, обратившись к властям сказать: наведите же, наконец, порядок в этом подъезде!

Еще в январе судом Заводского района заочно было вынесено решение принудить горе-соседа очистить квартиру. Однако, спустя 11 месяцев, хозяин жилища Владимир Боровой, как царь горы (мусорной горы) приветствует судебных исполнителей.

Владимир Боровой:

Я художник по образованию.

Психологи связывают синдром Плюшкина с недостатком внимания и душевными травмами. Владимир Боровой пристрастился к вещам 25 лет назад, когда потерял семью. Сегодня бывший художник и мастер спорта по акробатике нашел свой причал на Чижовском рынке столицы. Там пенсионер подрабатывает грузчиком и находит новые экспонаты в домашнюю коллекцию.

Как бы асоциально не вел себя Владимир Геннадьевич, но рычаги давления на дикого соседа у общества, увы, ограничены. Гражданину Боровому, который игнорирует решение суда и правила Мойдодыра, грозят всего лишь новые штрафы, оплатить которые пенсионер не в состоянии.

Владислав Татаренко, главный специалист отдела принудительного исполнения Заводского района города Минска:

Будет составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение требований исполнительного документа и будет направлен в суд.

Самая строгая мера – это фактически выселение. Но опять же устанавливает это суд по материалам взыскателя, поскольку взыскателем является ЖРЭО, при обращении ЖРЭО с таким иском в суд.

Похоже, незавидная перспектива выселения все-таки испугала Владимира Борового. Минский Плюшкин пообещал убрать в квартире. Но если слово дипломированного художника-графика ничего не стоит, то вскоре сотрудникам ЖРЭО придется помочь пенсионеру очистить помещение.

Похоже, что креста на Владимире Геннадьевиче нет. Но надо полагать, если порыться хорошо в его жилье, то определенно что-то найдется. У нас другой вопрос: почему с января этого года никто, кроме соседей, не чешется? Почему и коммунальщики, и судебные исполнители дистанцировались от дурно пахнущей и от дурно наполненной квартиры?