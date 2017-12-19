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Когда и где в Беларуси можно увидеть Вифлеемский огонь?

19 декабря 2017 06:46
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Новости Беларуси. Вифлеемский огонь прибудет в Беларусь. Уже 19 декабря пламя, зажженное от негасимой лампады в базилике Рождества Христова, пересечет белорусско-польскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда и где в Беларуси можно увидеть Вифлеемский огонь?-1

Когда и где в Беларуси можно увидеть Вифлеемский огонь?-3

Огонь торжественно передадут в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно.

Когда и где в Беларуси можно увидеть Вифлеемский огонь?-6

В Минск христианская святыня прибудет 20 декабря. Увидеть ее можно будет в соборе имени Пресвятой Девы Марии. Напомним, сейчас у верующих время поста, который завершится с появлением первой звезды в канун Рождества.

# общество # Фотофакт # Новый год

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