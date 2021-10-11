Наблюдатели Frontex выявили 14 случаев группового вытеснения мигрантов с территории Литвы

Новости Беларуси. Очередные факты «демократического милосердия» европейцев. Офицеры пограничного агентства ЕС зафиксировали как минимум 14 случаев группового вытеснения мигрантов с территории Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередные факты «демократического милосердия» европейцев. Офицеры пограничного агентства ЕС зафиксировали как минимум 14 случаев группового вытеснения мигрантов с территории Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявила наблюдатель Frontex Катажина Венцель. Служащие агентства Европейского союза по безопасности внешних границ не имеют прямого отношения к так называемому перенаправлению людей.
Правозащитные организации в ЕС придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.