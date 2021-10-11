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Наблюдатели Frontex выявили 14 случаев группового вытеснения мигрантов с территории Литвы

11 октября 2021 10:44
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Новости Беларуси. Очередные факты «демократического милосердия» европейцев. Офицеры пограничного агентства ЕС зафиксировали как минимум 14 случаев группового вытеснения мигрантов с территории Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наблюдатели Frontex выявили 14 случаев группового вытеснения мигрантов с территории Литвы-1

Об этом заявила наблюдатель Frontex Катажина Венцель. Служащие агентства Европейского союза по безопасности внешних границ не имеют прямого отношения к так называемому перенаправлению людей.  

Наблюдатели Frontex выявили 14 случаев группового вытеснения мигрантов с территории Литвы-4

Правозащитные организации в ЕС придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.  

# Беженцы # общество # Катажина Венцель # Фотофакт

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