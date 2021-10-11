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Выстрелы и крики. Польские пограничники силой выдворяли мигрантов в сторону Беларуси

11 октября 2021 10:26
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет Беларуси обнародовал еще один факт использования оружия польскими пограничниками в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выстрелы и крики. Польские пограничники силой выдворяли мигрантов в сторону Беларуси-1

Наряд услышал звуки выстрелов и прибыл на место. На территории сопредельного государства вблизи границы находилась большая группа беженцев в оцеплении польских солдат.  

Выстрелы и крики. Польские пограничники силой выдворяли мигрантов в сторону Беларуси-4

Люди кричали и просили прекратить насилие. В ответ на законные просьбы беженцев польские военные стреляли в воздух, применяли дубинки и требовали проследовать в Беларусь. Только благодаря оперативному прибытию белорусских пограничников на линию границы польской стороне не удалось силой выдавить людей.  

Выстрелы и крики. Польские пограничники силой выдворяли мигрантов в сторону Беларуси-7

Несмотря на очевидное, польские стражи пытаются скрыть факты использования оружия в целях вытеснения беженцев и целенаправленно делают ложные заявления о звуках выстрелов, якобы доносящихся с белорусской стороны. Тем самым пытаются отвлечь внимание от собственных незаконных действий в отношении беженцев.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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