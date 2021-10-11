Выстрелы и крики. Польские пограничники силой выдворяли мигрантов в сторону Беларуси

Новости Беларуси. Госпогранкомитет Беларуси обнародовал еще один факт использования оружия польскими пограничниками в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряд услышал звуки выстрелов и прибыл на место. На территории сопредельного государства вблизи границы находилась большая группа беженцев в оцеплении польских солдат.

Люди кричали и просили прекратить насилие. В ответ на законные просьбы беженцев польские военные стреляли в воздух, применяли дубинки и требовали проследовать в Беларусь. Только благодаря оперативному прибытию белорусских пограничников на линию границы польской стороне не удалось силой выдавить людей.