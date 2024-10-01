Там изготавливали часы, которыми пользовалась Екатерина II. Рассказываем любопытные факты о Дубровно

Золотая осень зовет путешествовать! Приглашаем в Дубровно, который дивно расположился на берегах Днепра. Лабиринты истории. Ремесленный центр. Колыбель выдающихся белорусов. Свой отсчет город ведет с 1393 года, а название получил от могучих дубрав. Главные символы застыли на гербе. Дубовые листья, щит – восточный форпост, граница Беларуси и России, голубой цвет олицетворяет воды Днепра, открытые врата – наше гостеприимство. После красивой фотопаузы на мосту сверяем часы у местного Биг-Бена. Башенку в сердце города установили в 2018-м в честь 625-летия города и не только.

Наталья Овчарова, директор Дубровенского районного историко-краеведческого музея:

Она увековечила память о тех времен, когда Дубровно принадлежало Потемкину, потому что именно он открыл первую часовую мануфактуру. Часы изготавливались здесь поэтапно. Этот способ применил именно управляющий дубровенской часовой мануфактуры Петр Нордштейн, которого пригласил из Швейцарии Потемкин. Петр Нордштейн взял 30 крепостных крестьян и обучил их часовому делу. Часы с Дубровенской мануфактуры поставлялись ко двору, и когда к Екатерине II приезжали заграничные гости, привозили различные презенты, кто-то показывал свои часы, Екатерина открывала шкатулочку, доставала дубровенские часы и говорила: «А мои час идут точнее!» После смерти Потемкина Екатерина II вывезла все мануфактуры с территории Дубровно. В Эрмитаже есть экземпляр именно карманных часов, есть надпись – Дубровенская мануфактура.