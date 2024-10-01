БелАЭС удовлетворяет 40% внутренних потребностей в электроэнергии

Возводить АЭС в Островце начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возводить АЭС в Островце начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь же БелАЭС удовлетворяет 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии. Значительно снижено потребление углеводородов. Это позволяет сократить выбросы парниковых газов и экономить на закупке ископаемого топлива. Еще из преимуществ: идет развитие энергоемких производств, все большее распространение получают электромобили.