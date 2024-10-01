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БелАЭС удовлетворяет 40% внутренних потребностей в электроэнергии

01 октября 2024 10:33
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Возводить АЭС в Островце начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЭС удовлетворяет 40% внутренних потребностей в электроэнергии-2

Теперь же БелАЭС удовлетворяет 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии. Значительно снижено потребление углеводородов. Это позволяет сократить выбросы парниковых газов и экономить на закупке ископаемого топлива. Еще из преимуществ: идет развитие энергоемких производств, все большее распространение получают электромобили.

# АЭС в Беларуси

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