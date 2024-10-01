Лукашенко: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволим

Беларусь берет на себя смелость проводить самостоятельную политику, внешнюю и внутреннюю. И всегда отстаивает свою позицию, основанную на международном праве и справедливости. Об этом 1 октября заявил Президент во время церемонии вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что к работе новые послы, которые возглавляют дипмиссии, приступают в довольно непростой период для нашей страны: не ослабевает давление со стороны недружественных стран, масло в огонь подливают на фоне предстоящих президентских выборов. Но все предубеждения касательно Беларуси, которые так всячески пытаются навязать недруги, у настоящих партнеров развеются. Мы абсолютно мирная и гостеприимная страна. И, несмотря на все вызовы и угрозы, двери нашего дома открыты. Свидетельство тому – безвизовый режим для граждан 35 европейских государств, отметил Александр Лукашенко.

Александру Лукашенко их передали 9 послов. Это дипломаты из Китая, Казахстана, Сербии, Уругвая, Бурунди, Доминиканы, Кувейта, Мавритании, Алжира. Большинство из них работать в нашей стране будут по совместительству – это международная практика.

Александру Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение. Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения, душат санкциями и разными ограничениями.

Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю. Тем не менее мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю, и всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости.

В наш адрес часто звучат необоснованные претензии, например, о содействии нелегальной миграции. Хочу напомнить, Беларусь в пределах своих международных обязательств и имеющихся возможностей пресекает нелегальные миграционные каналы и борется с транснациональной преступностью. Но если создаются какие-то проблемы, связанные с миграцией, то это вопросы не к нам. Это вопросы к тем, кто этих мигрантов позвал к себе в страну. Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам Президента.

Эта уже кампания по нападкам на Беларусь началась. Вы это знаете. Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по свержению режима и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые 5 лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим. Вы это увидите. Наших людей не нужно агитировать за Беларусь. Они понимают, что сами и есть эта Беларусь. Сильная, стабильная, независимая. Только белорусский народ вправе решать свою судьбу, нравится это кому-то или нет.