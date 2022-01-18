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Передвигайтесь маленькими шагами и выбирайте обувь по сезону. Правила поведения на улице в гололёд

18 января 2022 15:46
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Новости Беларуси. С начала 2022 года в медучреждения Минской области с гололедными травмами обратились 400 человек. 36 пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Передвигайтесь маленькими шагами и выбирайте обувь по сезону. Правила поведения на улице в гололёд-1

В Любанской центральной районной больнице сейчас в среднем принимают около 15 человек с такими травмами. Возраст пациентов самый разный – как пожилые люди, так и молодежь. Специалисты отмечают: в такую погоду осторожнее всего нужно быть на лестницах и остановках, передвигаться желательно маленькими шагами и выбирать обувь по сезону.  

Передвигайтесь маленькими шагами и выбирайте обувь по сезону. Правила поведения на улице в гололёд-4

Галина Левшунова, врач Любанской центральной районной больницы:  
Превалируют травмы нижних конечностей и травмы верхних конечностей. Чаще всего лучезапястные суставы и кости голени. Они чреваты очень часто тем, что переломы осложняются. Не обычный перелом, а еще он и оскольчатый перелом, и смещенный, что характерно для вот этой гололедицы. Они гораздо длительнее лечатся и сложнее. Их чаще всего оперируют эти переломы.  

Передвигайтесь маленькими шагами и выбирайте обувь по сезону. Правила поведения на улице в гололёд-7

Чтобы избежать травм, также рекомендуют выбирать знакомую дорогу и быть предельно осторожными в темноте, когда скользкие участки можно не заметить.  

# Гололед # общество # Галина Левшунова

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