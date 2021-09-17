«Место было очень жуткое». В День народного единства открыли обновлённый памятник узникам концлагеря в Берёзе-Картузской

Новости Беларуси. В Березе 17 сентября открывается обновленный мемориал узникам концлагеря «Береза-Картузская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам историков, через его стены с 1934-го по 1939 год прошли до 10 000 человек. Один из самых жутких концлагерей XX века создали польские власти для подавления воли белорусского народа.

Мемориал жертвам концлагеря создали еще в 1962 году, а в Год народного единства по инициативе Молодежного парламента обновили. Существующий обелиск сохранили и дополнили двумя гранитными плитами. А площадку вокруг мемориала выложили шестигранной плиткой – трилинкой. Символично – именно ее изготавливали узники концлагеря.

Ирина Басик, жительница Березы:

Место было очень жуткое, потому что в одно время здесь располагался концлагерь, где пострадало много людей, причем они подвергались зверским пыткам. Настолько зверским, что их даже не кормили.

Здание концлагеря сохранилось до наших дней. Сегодня здесь представят новую музейную экспозицию, где воссоздали быт и нечеловеческие условия для заключенных. Попадали в концлагерь без суда и следствия, обжаловать решение было невозможно, а срок пребывания не регламентировался. Мотивом к заключению служило политическое инакомыслие.

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:

Это то здание, где содержали узников. Пока здесь развернулась временная экспозиция. Но надеемся, что скоро приступим к работе над новой. У нас есть улица 17 Сентября, и мы всегда знали, что это за день. Это тот день, когда Беларусь наконец стала единой. Перестало быть деление между Западом и Востоком, а именно стала единой наша страна.