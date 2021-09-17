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«Место было очень жуткое». В День народного единства открыли обновлённый памятник узникам концлагеря в Берёзе-Картузской

17 сентября 2021 14:04
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Новости Беларуси. В Березе 17 сентября открывается обновленный мемориал узникам концлагеря «Береза-Картузская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам историков, через его стены с 1934-го по 1939 год прошли до 10 000 человек. Один из самых жутких концлагерей XX века создали польские власти для подавления воли белорусского народа.

«Место было очень жуткое». В День народного единства открыли обновлённый памятник узникам концлагеря в Берёзе-Картузской-1

Мемориал жертвам концлагеря создали еще в 1962 году, а в Год народного единства по инициативе Молодежного парламента обновили. Существующий обелиск сохранили и дополнили двумя гранитными плитами. А площадку вокруг мемориала выложили шестигранной плиткой – трилинкой. Символично – именно ее изготавливали узники концлагеря.

«Место было очень жуткое». В День народного единства открыли обновлённый памятник узникам концлагеря в Берёзе-Картузской-4

Ирина Басик, жительница Березы:
Место было очень жуткое, потому что в одно время здесь располагался концлагерь, где пострадало много людей, причем они подвергались зверским пыткам. Настолько зверским, что их даже не кормили.

«Место было очень жуткое». В День народного единства открыли обновлённый памятник узникам концлагеря в Берёзе-Картузской-7

Здание концлагеря сохранилось до наших дней. Сегодня здесь представят новую музейную экспозицию, где воссоздали быт и нечеловеческие условия для заключенных. Попадали в концлагерь без суда и следствия, обжаловать решение было невозможно, а срок пребывания не регламентировался. Мотивом к заключению служило политическое инакомыслие.

«Место было очень жуткое». В День народного единства открыли обновлённый памятник узникам концлагеря в Берёзе-Картузской-10

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:
Это то здание, где содержали узников. Пока здесь развернулась временная экспозиция. Но надеемся, что скоро приступим к работе над новой. У нас есть улица 17 Сентября, и мы всегда знали, что это за день. Это тот день, когда Беларусь наконец стала единой. Перестало быть деление между Западом и Востоком, а именно стала единой наша страна.

«Место было очень жуткое». В День народного единства открыли обновлённый памятник узникам концлагеря в Берёзе-Картузской-13

Выпускницы местной школы искусств создали авторское панно на стене красной казармы, где был концлагерь. Это напоминание потомкам о событиях, когда белорусы оказались по разные стороны границы и подвергались жестокому террору.

# Год народного единства # общество # Ирина Басик # Галина Кравчук # Фотофакт

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