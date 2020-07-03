Таланты Беларуси: бывший гродненский студент создал MSQRD, а минские школьницы – косметику на основе черноплодной рябины

Сегодня они на первых ролях в Большом, оставляют шедевры в музеях, приносят стране «золото» и врываются в мир IT с уникальным разработками. Нет сомнения, новое поколение – наш двигатель и визитка за рубежом. Поводов для гордости немало!

Белорусы:

– На слуху у меня спортсменка Дарья Домрачева, которая своим примером, своими достижениями в мире прославила Беларусь.

– Артём Бачун – скоро у него будет бой за пояс. Это из спортсменов.

– Тима Белорусских – вот он классный!

– Горжусь коллективом, в котором танцует моя девочка - в «Ровеснике».

– Медицина, все-таки.

– Еще IT-технологии у нас сейчас развивают.

– Есть много белорусских дизайнеров.

– Сейчас чувствуется, скажем так, возрождение национальной культуры.

О современных белорусских ВУЗах, то и дело говорят – интеллектуальный капитал страны. Процент дипломированных специалистов у нас один из самых высоких в Европе. Евгений Невгень – один таких профи. Его студенческие будни давно позади, но в стены родного ВУЗа выпускник заглядывает регулярно. Чтобы мотивировать учащихся. Еще обучаясь в Гродненском университете имени Янки Купалы, он разработал QR-коды, а после и вовсе создал мобильное приложение, которое заставило раскошелиться самого Марка Цукерберга.

Евгений Невгень, выпускник Гродненского университета имени Янки Купалы:

Приятно увидеть студентов с горящими глазами, стремящихся, с огромным количеством идей. И по сути, тех людей, которые будут, наверное, через пару лет стоять на этом месте и давать интервью вместо меня.

В ее золотых нитях оживает Ренессанс. Полина Белая учится на 2-курсе Академии искусств, но уже – дважды стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Любовь к живописи развили педагоги гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика. Вдохновение находит в природе и любит пофилософствовать. Так, в этом древе корни уходят в традиции, а ветви пробиваются в светлое будущее...

Полина Белая, художница, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Тут, например, повлияла иконопись. А еще параллельно увлекаюсь японским искусством, там есть такие интересные вещи, как нецке со своей интересной пластикой.

Есть свои таланты и в столичной 41-й гимназии. За 20 лет ученики 30 раз побеждали на международных олимпиадах. Идея создать кузницу физиков-математиков пришла в 1997 году Валентину Серебряному. За последнее время школьникам-стипендиатам покорились Барселона, Париж, Москва и Баку.

Полина Черникова, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Когда я ездила на Международную олимпиаду в Англию, нам на финальном вечере привезли аттракционы. Олимпиадная математика помогает просто развивать свой мозг, учишься думать нестандартно. А ведь музыка – это та же математика. О том, что путь к звездам лежит через многочасовой, труд знает и пианистка Любовь Глазова. Играть на фортепиано – семейная традиция, но превратить ее в профессию отважилась только Люба.

Любовь Глазова, пианистка, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я с раннего детства участвую в разных конкурсах. В этом году принимала участие в Кракове, Каунасе, яркое впечатление в Сербии – фестиваль «Мир Кустурицы», это очень интересно, потому что много известных музыкантов были там, и мы играли с ними на одной сцене. Сейчас девушка готовится к Дельфийским играм. Она не боится сильной конкуренции, наоборот, это стимулирует ее быть лучше остальных. Но чтобы зал слушал затаив дыхание, отточенной техники мало.

Любовь Глазова:

Бывает такое, когда ты эмоционально играешь, ты в ударе на концерте, и после этого подходят и говорят: «Вы там помогли мне как-то очиститься и какой-то прилив эмоций». Это очень приятно!

Владимир Дулов, заведующий кафедрой специального фортепьяно Белорусской государственной Академии музыки:

Не всегда, может быть, детей родители согласны отдать в профессиональную музыку, считают это в чем-то неперспективным, может быть. Должны быть специальности более модные. Поэтому в консерваторию не доходит такое количество талантливых, когда я слушаю деток. Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» – «Фабрика звёзд» для молодых разработчиков. Лучшие идеи стараются реализовать как можно быстрее. Одна из последних – косметика на основе черноплодной рябины. Ноу-хау от столичных гимназисток уже заинтересовало отечественных и российских производителей. Анастасия Желудовская, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия № 40 г. Минска»:

Мы первые в странах СНГ и Европы использовали черноплодную рябину.

Маргарита Курипченко, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия № 40 г. Минска»:

В Беларуси очень много растительного сырья, так почему бы нам использовать свое же сырье, и соответственно, снижать себестоимость итогового продукта. Арсений Жилко также сфокусировался на природе. Юный изобретатель предложил затягивать раны и лечить ожоги 3D-скаффолдами на основе пектина и хитозана. Того самого пектина, который содержится в яблоках и любимом зефире. Он, как губка, абсорбирует все вредные вещества и действует подобно антисептику.

Арсений Жилко, ученик 10-го класса ГУО «Гимназия № 38 г. Минска»:

Во-первых, все материалы возобновляемые и используются в медицине. Во-вторых, наш материал полностью биоразлагаем, не несет никакого вреда экологии. В-третьих, использование природных антимикробных компонентов снижает риск развития серьезных бактерий, которые могут привыкать к одним и тем же антибиотикам. На шахматном поле – она настоящий боец! В свои 7 лет эта второклашка – уже чемпионка мира по шахматам! Сделать ход конем ей не составляет труда.

Варвара Мацкевич, стипендиат Президентского спортивного клуба:

Я решаю задачи, тренируюсь, считаю варианты.

Алексей Зезюлькин, тренер высшей категории по шахматам:

Отбираем более развитых детей, кому родители в 2-3 года прочитали много книжек, много с ними занимались. В первую очередь, шахматы тренируют самостоятельно принимать решения, чего сегодняшним детям не хватает.

«Славянский базар» стал стартом на большую сцену для многих исполнителей. Для Ивана Здонюка, в том числе. Молодого и перспективного заметили продюсеры. Как результат – номинация «Лучший исполнитель-2019».

Сегодня парень пишет улетные треки, а ведь еще год назад в его успех мало, кто верил.