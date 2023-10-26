Такой тип питания подойдёт не всем. В чём польза и вред интервального голодания?

Интерес к снижению веса и правильному питанию растет. Важно не запутаться в многообразии подходов и выбрать оптимальный для себя вариант. В последнее время набирает популярность так называемое интервальное голодание, или фастинг. Это диета, которая включает чередование приемов пищи и голодания.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Существует несколько вариантов интервального голодания. Чем нам помогает интервальное голодание? Привести в порядок вопросы по инсулинорезистентности. Но нельзя прямо всем бросаться в этот тип питания. Потому что если у вас есть какие-то проблемы по желудочно-кишечному тракту, это может усугубить их.

Светлана Чернушевич, диетолог:

Можно его использовать, если это интервальное голодание действительно сужает количество потребляемой пищи, если мы, например, худеем. Или вносит вам больше какой-то дисциплины. Если у человека РПП, не стоит использовать, потому что это еще больше нагнетает озабоченность о еде, о графике приема пищи. Важно понимать, что любая диета не равно здоровое питание. Чтобы получить максимум пользы, рацион должен быть сбалансированным. Светлана Чернушевич:

Можно по принципу здоровой тарелки: 22 диаметра тарелочка, половина – это овощи, фрукты и белковые, углеводные продукты. И стараться делать свой рацион очень-очень разнообразным.

Можно добавить в меню суперфуды. Считается, что именно в них содержится максимальное количество полезных веществ. Их рекомендуют употреблять не в чистом виде, а в качестве добавки к пище. Светлана Чернушевич:

К суперфудам относят не только ягоды годжи, куриная печень – это тоже суперфуд в отношении, например, железа. Это очень сильно вносит разнообразие в твою тарелку. Но при условии, если она изначально была неплохой. Екатерина Никитина:

Например, крупа киноа. В ее составе все незаменимые аминокислоты. На самом деле аналогичной такой группы не существует, она самая полезная, действительно, это очень классно и здорово вводить ее в рацион питания. Семена чиа, какие-то масла полезные. Но в чем здесь опасность? Что занадто, то не здраво. Не зря существует такая пословица. Это прекрасно как дополнение, но невозможно восполнить все необходимые витамины и минералы только одним продуктом.