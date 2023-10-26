С 1 ноября в Беларуси увеличат социальные пенсии инвалидам и детям-инвалидам

Новости Беларуси. Минтруда и соцзащиты объявило об увеличении социальных пенсий инвалидам и детям-инвалидам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перерасчет произведут с 1 ноября в связи с ростом бюджета прожиточного минимума. Дополнительно для обеспечения повышения сумм выплат будет направлено 340 тысяч рублей. В целом, расходы на социальные пенсии инвалидам в текущем году в Беларуси запланированы на уровне 258,3 миллиона рублей.