Новый сезон образовательного проекта БелТПП «Академия экспорта» стартовал в Беларуси

Это уникальный бизнес-курс для представителей предприятий и организаций, которые уже работают или готовы выйти на зарубежные рынки. В программе 12 тематических модулей. Вместе с экспертами слушатели разберут практические кейсы ведения бизнеса, изучат вопросы эффективного управления продажами, маркетинговой политики, налогового и таможенного сопровождения.

Сергей Бас, начальник отдела маркетинговых исследований предприятия по производству строительных материалов:

Думаю услышать какие-то новые идеи или вспомнить что-нибудь давно забытое старое, которое нужно сейчас применить. Потому что мир меняется сейчас, экспорт меняется, в том числе маркетинг экспортный меняется. Поэтому хотелось бы почерпнуть что-нибудь новое, что можно внедрить сейчас.

Елена Хорошевская, директор Центра делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты:

В этом году у нас более практическая направленность. Первый модуль – это маркетинг. Мы знаем, что сейчас задача – выход на новые рынки, изучение спроса, исследование рынков, анализ своей продукции, что будут делать. Мы решили сделать модуль по продажам абсолютно новый, потому что сейчас очень важно понять и научить специалистов, чтобы они именно продавали свою продукцию.