Прямой эфир

Новый сезон образовательного проекта БелТПП «Академия экспорта» стартовал в Беларуси

26 октября 2023 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разработать маркетинговый план и научиться эффективно вести переговоры с иностранными партнерами. Белорусская торгово-промышленная палата открыла новый сезон проекта «Академия экспорта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый сезон образовательного проекта БелТПП «Академия экспорта» стартовал в Беларуси-1

Это уникальный бизнес-курс для представителей предприятий и организаций, которые уже работают или готовы выйти на зарубежные рынки. В программе 12 тематических модулей. Вместе с экспертами слушатели разберут практические кейсы ведения бизнеса, изучат вопросы эффективного управления продажами, маркетинговой политики, налогового и таможенного сопровождения.

Новый сезон образовательного проекта БелТПП «Академия экспорта» стартовал в Беларуси-4

Сергей Бас, начальник отдела маркетинговых исследований предприятия по производству строительных материалов:
Думаю услышать какие-то новые идеи или вспомнить что-нибудь давно забытое старое, которое нужно сейчас применить. Потому что мир меняется сейчас, экспорт меняется, в том числе маркетинг экспортный меняется. Поэтому хотелось бы почерпнуть что-нибудь новое, что можно внедрить сейчас.

Елена Хорошевская, директор Центра делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты:
В этом году у нас более практическая направленность. Первый модуль – это маркетинг. Мы знаем, что сейчас задача – выход на новые рынки, изучение спроса, исследование рынков, анализ своей продукции, что будут делать. Мы решили сделать модуль по продажам абсолютно новый, потому что сейчас очень важно понять и научить специалистов, чтобы они именно продавали свою продукцию.

Новый сезон образовательного проекта БелТПП «Академия экспорта» стартовал в Беларуси-7

Сейчас на курс зарегистрировались более сотни участников. Обучать слушателей будут преподаватели ведущих вузов, известные бизнес-тренеры, эксперты-практики с богатым опытом внешнеэкономической деятельности.

# Бизнес в Беларуси # общество # Елена Хорошевская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Алейник: европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы
26 октября 2023 10:59

Сергей Алейник: европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы

Премьер-министр Беларуси предложил провести День национальных культур ШОС на «Славянском базаре»
26 октября 2023 10:50

Премьер-министр Беларуси предложил провести День национальных культур ШОС на «Славянском базаре»

Лукашенко: Россия и Беларусь много делают, чтобы удержать мир от скатывания к самой опасной черте
26 октября 2023 10:42

Лукашенко: Россия и Беларусь много делают, чтобы удержать мир от скатывания к самой опасной черте