«Чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь». Составляем актуальные образы с кожанкой

Рок-звезда, высший пилотаж, perfecto-жакет – все это про косуху. Из мужского гардероба она ворвалась в женский. Прототип куртки появился еще во время Гражданской войны в Америке. В начале XX века ее облюбовали авиаторы, затем угнали мотогонщики. Ирвин Шотт из Нью-Йорка придумал укороченную модель для байкеров. С тех пор кожанка на высоких скоростях.

Алла Юрчик, стилист:

У меня хорошая новость для всех, потому что такой универсальный предмет гардероба, как косуха, идет абсолютно всем, носить ее можно под что угодно. У нас здесь брюки делового стиля, придают изюминку. Можно, например, снять с костюма ваш жакет, надеть косуху, и образ заиграет новыми красками. Для девочек, которые летом собираются гулять в прекрасных романтичных платьях, добавляя косуху, мы добавляем нотку брутальности. Как ни странно, еще больше усиливается романтичность.

Дерзкие прорези, бунтарские заклепки. Косухи в этом сезоне разные. И дело не только в спелой палитре, но и фасонах. Укороченные, средние, удлиненные. Главное, чтобы куртка была не тесной. Оверсайз в дамках. Рюши, надписи, фантазийные рукава, вышивки – аккорды этой весны.

Алла Юрчик:

Отлично сочетается косуха с миксом фактур, то есть легкое струящееся платье, либо юбка атласная, либо шелковые летние брюки – добавляем более брутальную косуху. Сюда очень хорошо подходят аксессуары, кепи, бейсболки, спортивная обувь. Обувь можно менять на каблучки. Еще такой лайфхак: чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь. Носить нараспашку, набрасывать на плечи – двери для экспериментов открыты. Спортивные костюмы и косухи созданы друг для друга. Худи вместо платья, носочки в тон, лоферы, и вы звезда уличной моды.