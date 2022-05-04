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«Чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь». Составляем актуальные образы с кожанкой

04 мая 2022 12:18
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Рок-звезда, высший пилотаж, perfecto-жакет – все это про косуху. Из мужского гардероба она ворвалась в женский. Прототип куртки появился еще во время Гражданской войны в Америке. В начале XX века ее облюбовали авиаторы, затем угнали мотогонщики. Ирвин Шотт из Нью-Йорка придумал укороченную модель для байкеров. С тех пор кожанка на высоких скоростях.

«Чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь». Составляем актуальные образы с кожанкой-1

Алла Юрчик, стилист:
У меня хорошая новость для всех, потому что такой универсальный предмет гардероба, как косуха, идет абсолютно всем, носить ее можно под что угодно. У нас здесь брюки делового стиля, придают изюминку. Можно, например, снять с костюма ваш жакет, надеть косуху, и образ заиграет новыми красками. Для девочек, которые летом собираются гулять в прекрасных романтичных платьях, добавляя косуху, мы добавляем нотку брутальности. Как ни странно, еще больше усиливается романтичность.

«Чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь». Составляем актуальные образы с кожанкой-4

Дерзкие прорези, бунтарские заклепки. Косухи в этом сезоне разные. И дело не только в спелой палитре, но и фасонах. Укороченные, средние, удлиненные. Главное, чтобы куртка была не тесной. Оверсайз в дамках. Рюши, надписи, фантазийные рукава, вышивки – аккорды этой весны.

«Чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь». Составляем актуальные образы с кожанкой-7

Алла Юрчик:
Отлично сочетается косуха с миксом фактур, то есть легкое струящееся платье, либо юбка атласная, либо шелковые летние брюки добавляем более брутальную косуху. Сюда очень хорошо подходят аксессуары, кепи, бейсболки, спортивная обувь. Обувь можно менять на каблучки. Еще такой лайфхак: чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь.

Носить нараспашку, набрасывать на плечи – двери для экспериментов открыты. Спортивные костюмы и косухи созданы друг для друга. Худи вместо платья, носочки в тон, лоферы, и вы звезда уличной моды.

«Чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь». Составляем актуальные образы с кожанкой-10

Алла Юрчик:
Вот такой вариант прекрасный летний образ, и сюда великолепно можно применить стиль бохо, добавив классные сапоги. Бежевые или белые на каблучке. Такой образ немножко манит эстетикой Дикого Запада. Посмотрите, платье в мелкий цветочек это эстетика немного деревенского стиля, он называется рустик. Добавляем брутальную косуху, по цвету экспериментируем. Обувь сюда – кеды, которые жутко модные в этом сезоне. Можно менять на соломенные эспадрильи.

# Мода # общество # Алла Юрчик # Анастасия Макеева # Ирвин Шотт # Фотофакт

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