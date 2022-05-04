«Доходит до глубочайшей деградации». Почему женский алкоголизм опаснее мужского?

Согласно статистике, из 100 человек, страдающих от алкогольной зависимости, 40 – женщины. Еще недавно об этом было не принято говорить. Стыд и страх осуждения приводят к тому, что даже успешные и состоявшиеся в семейной жизни дамы выпивают в одиночку, скрывая проблему от родственников и коллег по работе. А ведь лечение женского алкоголизма уже на поздних стадиях значительно уменьшает шансы.

Сергей Лазарев, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Я зависимость называю манией, патологическим неуправляемым влечением, которое влечет людей, вопреки здравому смыслу, логике, и начинают проявляться какие-то общие тенденции, имеющие отношение к алкоголизму в целом. Например, потеря контроля над дозой. Если девушка, женщина начинала с бокала шампанского, то заканчивает она одной, двумя и более бутылками. Естественно, в этот перечень включается и тяжелые алкогольные напитки. Соответственно, это достаточно серьезные, глубинные изменения в поведении.

И если у мужчин зависимость от спиртного возникает через семь лет, то у женщин – через пять. Связано это с особенностями организма: ферменты печени у женщин хуже расщепляют этанол. При этом ток крови в печени и селезенке замедлен по сравнению с мужчинами. Эти факторы и провоцируют ускоренное повреждение. Сергей Лазарев:

Женщины с 15-16 лет, молодые, начинают очень рано употреблять алкоголь, и практически к 30 годам этот цикл уже завершен. Это видно невооруженным глазом. На этом пути самое страшное, если это семья, то это потеря отцовства, материнства. Снижение уровня профессионализма, то есть профессиональная смерть. И самое страшное – это смерть физическая. Человек доходит до глубочайшей деградации, духовной и физической.

Пагубная привычка негативно отражается и на внешности представительниц прекрасного пола. Формируется так называемый типичный образ. Кожа становится дряблой, меняется овал лица, а мешки под глазами выдают регулярное употребление спиртного. Следы алкоголя нельзя замаскировать слоем косметики или спрятать даже под дорогой одеждой. На запущенных стадиях женщины вообще перестают следить за своей внешностью. Сергей Лазарев:

У нас есть несколько вариантов. Один из подходов мы реализуем – это называется многоуровневая активная психотерапия. Она использует современные подходы в работе с подсознанием через психотехнологии, то есть нейролингвистическое программирование, эриксоновский гипноз – все это сконцентрировано в программе, которую человек может использовать. Но, конечно, очень важно знать, чего человек хочет.