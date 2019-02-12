Минск вошёл в пятёрку самых романтичных городов СНГ

Новости Беларуси. Минск вошел в топ-5 самых романтичных городов СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг составлен на основе интернет-опроса российских туристов. По некоторым оценкам на путешествия в выходные и праздники приходится более миллиона туристических поездок в год.