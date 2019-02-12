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Минск вошёл в пятёрку самых романтичных городов СНГ

12 февраля 2019 07:48
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Новости Беларуси. Минск вошел в топ-5 самых романтичных городов СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск вошёл в пятёрку самых романтичных городов СНГ-1

Рейтинг составлен на основе интернет-опроса российских туристов. По некоторым оценкам на путешествия в выходные и праздники приходится более миллиона туристических поездок в год.

Минск вошёл в пятёрку самых романтичных городов СНГ-4

Охотнее всего их совершают россияне в столицы Беларуси, Грузии, Казахстана, Азербайджана и Молдовы.

# Туризм # общество # Фотофакт

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