В армию из запаса призвали около 1400 военнообязанных

Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из запаса призвали около 1400 военнообязанных.

Личный состав пополнили и подразделения артиллерийской бригады в Осиповичах. Расчёты отрабатывают вопросы подготовки орудий и ведения огня прямой наводкой.

По условиям артиллеристы должны поразить цель, которая имитирует бронетехнику неприятеля на дальности 800 метров.

Дмитрий Беляев, военнообязанный:

Командиры у нас грамотные, обучают нас хорошо, товарищи, которые служили до этого в данной воинской части, помогают во всём. В принципе, трудностей нет, всё хорошо усваивается и запоминается.

Сергей Садовский, командир дивизиона:

На данный момент с дивизионом проводятся мероприятия боевого слаживания. Под руководством командиров батарей проводятся комплексные занятия по спецподготовке с боевой стрельбой. Навыки, приобретённые когда-то, восстановлены.