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В армию из запаса призвали около 1400 военнообязанных

12 февраля 2019 08:36
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Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из запаса призвали около 1400 военнообязанных.

В армию из запаса призвали около 1400 военнообязанных-1

Личный состав пополнили и подразделения артиллерийской бригады в Осиповичах. Расчёты отрабатывают вопросы подготовки орудий и ведения огня прямой наводкой.

В армию из запаса призвали около 1400 военнообязанных-4

По условиям артиллеристы должны поразить цель, которая имитирует бронетехнику неприятеля на дальности 800 метров.

В армию из запаса призвали около 1400 военнообязанных-7

Дмитрий Беляев, военнообязанный:
Командиры у нас грамотные, обучают нас хорошо, товарищи, которые служили до этого в данной воинской части, помогают во всём. В принципе, трудностей нет, всё хорошо усваивается и запоминается.

В армию из запаса призвали около 1400 военнообязанных-10

Сергей Садовский, командир дивизиона:
На данный момент с дивизионом проводятся мероприятия боевого слаживания. Под руководством командиров батарей проводятся комплексные занятия по спецподготовке с боевой стрельбой. Навыки, приобретённые когда-то, восстановлены.

В армию из запаса призвали около 1400 военнообязанных-13

А тем временем бойцы 6-й гвардейской механизированной бригады выполнили поставленные задачи на полигоне «Гожский». Совершив марш с преодолением водной преграды, подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации.

# Армия Беларуси # общество # Сергей Садовский # Дмитрий Беляев # Фотофакт

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