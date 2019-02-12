В армию из запаса призвали около 1400 военнообязанных

Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из запаса призвали около 1400 военнообязанных.
Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из запаса призвали около 1400 военнообязанных.
Личный состав пополнили и подразделения артиллерийской бригады в Осиповичах. Расчёты отрабатывают вопросы подготовки орудий и ведения огня прямой наводкой.
По условиям артиллеристы должны поразить цель, которая имитирует бронетехнику неприятеля на дальности 800 метров.
Дмитрий Беляев, военнообязанный:
Командиры у нас грамотные, обучают нас хорошо, товарищи, которые служили до этого в данной воинской части, помогают во всём. В принципе, трудностей нет, всё хорошо усваивается и запоминается.
Сергей Садовский, командир дивизиона:
На данный момент с дивизионом проводятся мероприятия боевого слаживания. Под руководством командиров батарей проводятся комплексные занятия по спецподготовке с боевой стрельбой. Навыки, приобретённые когда-то, восстановлены.
А тем временем бойцы 6-й гвардейской механизированной бригады выполнили поставленные задачи на полигоне «Гожский». Совершив марш с преодолением водной преграды, подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации.