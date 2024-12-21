Такого Деда Мороза вы встретите только тут! Как готовятся к Новому году на «Линии Сталина»?

Вместо сказочной колесницы – брутальный танк. А в качестве коробки с желаниями – капсула из старой артиллерийской гильзы. Такая военная стилизация Нового года возможна только на «Линии Сталина». А детям нравится! 21 декабря на территории комплекса торжественно открылась резиденция Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало праздничного сезона получилось ярким и громким. Гостям разрешали стрелять из пневматики, метать гранаты, даже целиться из бронепоезда по нацистской технике. В общем, такого Нового года вы больше нигде не встретите. Репортаж Арины Поповой.

Арина Попова, корреспондент:

Телеканал СТВ и Дедушка Мороз со снегурочкой едут поздравлять детей. Дедушка Мороз, Снегурочка, какие ощущения?

– Замечательные. И вот наконец сказочный волшебник со спутницей сошли с легендарного Т-50. Пока Дедушка настоящей суровой зимы не наколдовал. Но отсутствие белого покрывала не помешало ребятам проникнуться новогодним настроением. К слову, Дед Мороз на «Линии Сталина» необычный. Оттого и интерес у гостей повышенный.

Семен Метла, заместитель исполнительного директора историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Наш Дед Мороз отличается тем, что он в военной форме, в парадном мундире. Что в посещение резиденции Деда Мороза входит? У нас есть зона ГТО, «Готов к труду и обороне», где дети стреляют из пневматики. Также есть зона, где дети бросают «гранаты» в танк.

Ксюша и ее друзья из патриотического клуба Барановичей в считаные секунды освоились на новогодних локациях. Ведь тема близка. Навыкам обращения с оружием, строевой и медицинской подготовке обучают в клубе «Патриот». Туда девочка ходит уже два года. Предпраздничным подарком и стала поездка в резиденцию к Дедушке. С собой Ксюша взяла мечты, желания, они разные и очень заветные.