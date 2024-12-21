Такого Деда Мороза вы встретите только тут! Как готовятся к Новому году на «Линии Сталина»?
Вместо сказочной колесницы – брутальный танк. А в качестве коробки с желаниями – капсула из старой артиллерийской гильзы. Такая военная стилизация Нового года возможна только на «Линии Сталина». А детям нравится! 21 декабря на территории комплекса торжественно открылась резиденция Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало праздничного сезона получилось ярким и громким. Гостям разрешали стрелять из пневматики, метать гранаты, даже целиться из бронепоезда по нацистской технике. В общем, такого Нового года вы больше нигде не встретите.
Репортаж Арины Поповой.
Арина Попова, корреспондент:
Телеканал СТВ и Дедушка Мороз со снегурочкой едут поздравлять детей. Дедушка Мороз, Снегурочка, какие ощущения?
– Замечательные.
И вот наконец сказочный волшебник со спутницей сошли с легендарного Т-50. Пока Дедушка настоящей суровой зимы не наколдовал. Но отсутствие белого покрывала не помешало ребятам проникнуться новогодним настроением. К слову, Дед Мороз на «Линии Сталина» необычный. Оттого и интерес у гостей повышенный.
Семен Метла, заместитель исполнительного директора историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Наш Дед Мороз отличается тем, что он в военной форме, в парадном мундире. Что в посещение резиденции Деда Мороза входит? У нас есть зона ГТО, «Готов к труду и обороне», где дети стреляют из пневматики. Также есть зона, где дети бросают «гранаты» в танк.
Ксюша и ее друзья из патриотического клуба Барановичей в считаные секунды освоились на новогодних локациях. Ведь тема близка. Навыкам обращения с оружием, строевой и медицинской подготовке обучают в клубе «Патриот». Туда девочка ходит уже два года. Предпраздничным подарком и стала поездка в резиденцию к Дедушке. С собой Ксюша взяла мечты, желания, они разные и очень заветные.
Ксения Габриневская, воспитанница военно-патриотического клуба «Патриот» Барановичей:
Я думаю, что каждый человек хочет жить под мирным небом над головой, в стране без войны. Конкретно на «Линии Сталина» я не была ни разу. Очень понравилось, впечатления положительные, весело.
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