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Дзермант о ВНС: такой демократии в Западной Европе нет

21 декабря 2024 17:42
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Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук 90-х?

Смотрите в 9-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Дзермант о ВНС: такой демократии в Западной Европе нет-2

Алексей Дзермант, политолог:
Это ведь элемент прямой демократии, но славянской. Мы не знаем таких форм в Западной Европе. Есть лидер и народ, его представители, которые выражали интересы большинства. Оказалось, что эта форма эффективна. 

И когда нужно выбирать путь, куда идти (перед референдумами, перед определением какого-то плана пятилетнего), доводим нашему народу какие-то ориентиры и слушаем обратную связь: чего хотят люди, куда ориентируются. И таким образом складывается наша белорусская суверенная модель демократии, которая отвечает нашим интересам, а не навязана по каким-то лекалам извне.

# Всебелорусское народное собрание # Алексей Дзермант

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