Дзермант о ВНС: такой демократии в Западной Европе нет

Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук 90-х?

Алексей Дзермант, политолог:

Это ведь элемент прямой демократии, но славянской. Мы не знаем таких форм в Западной Европе. Есть лидер и народ, его представители, которые выражали интересы большинства. Оказалось, что эта форма эффективна.

И когда нужно выбирать путь, куда идти (перед референдумами, перед определением какого-то плана пятилетнего), доводим нашему народу какие-то ориентиры и слушаем обратную связь: чего хотят люди, куда ориентируются. И таким образом складывается наша белорусская суверенная модель демократии, которая отвечает нашим интересам, а не навязана по каким-то лекалам извне.