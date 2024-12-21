«Марафон единства» атмосферно прошёл в Бресте. Какими эмоциями запомнится форум?

К «Марафону единства» уже приобщились сотни тысяч жителей по всей стране. Второй день культурно-просветительской акции дарит незабываемую атмосферу жителям Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город охвачен масштабными мероприятиями. Вовлечены, без преувеличения, все объекты, предприятия и организации. Только квест «Это все мое родное» собрал рекордную 101 команду!

Не обошлось без концерта прямо на железнодорожном вокзале. Этот исторический объект для города над Бугом сопоставим с Брестской крепостью. В нем также оборонялись солдаты в первые дни войны. Сегодня там звучали самые душевные песни в сопровождении Президентского оркестра.

Яркий финал праздника – гала-концерт «Время выбрало нас», который включил в себя полюбившиеся номера с участием лучших артистов из Минска и первого региона. Всего задействованы около 700 человек.