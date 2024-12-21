«Марафон единства» атмосферно прошёл в Бресте. Какими эмоциями запомнится форум?
К «Марафону единства» уже приобщились сотни тысяч жителей по всей стране. Второй день культурно-просветительской акции дарит незабываемую атмосферу жителям Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город охвачен масштабными мероприятиями. Вовлечены, без преувеличения, все объекты, предприятия и организации. Только квест «Это все мое родное» собрал рекордную 101 команду!
Не обошлось без концерта прямо на железнодорожном вокзале. Этот исторический объект для города над Бугом сопоставим с Брестской крепостью. В нем также оборонялись солдаты в первые дни войны. Сегодня там звучали самые душевные песни в сопровождении Президентского оркестра.
Яркий финал праздника – гала-концерт «Время выбрало нас», который включил в себя полюбившиеся номера с участием лучших артистов из Минска и первого региона. Всего задействованы около 700 человек.
Яркая страница «Марафона единства» останется в истории города. Стену одного из домов украсил мурал, символичный в каждом штрихе. Карта нашей страны в бережных руках мужчины, женщины и ребенка. Это о традиционных семейных ценностях и вере в созидательное будущее. Полотно в пятиэтажный дом, ставшее классическим, открыла брестская молодежь.
Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» открыли в Бресте.
В этом году Брест в статусе молодежной столицы Беларуси. И не просто так. Сплоченность, эрудированность и любовь к своей стране – это про новое поколение брестчан. Сотни молодых людей этим утром собрал городской квест. Первый регион и здесь первый. К участию подключились более сотни команд. Это рекорд «Марафона единства».
Рекорд «Марафона единства» – 101 команда зарегистрировалась на квест «Это всё моё родное».
Предыдущие поколения оставили белорусам богатое наследие. Теперь наша задача – сохранить и приумножить. Всю коллекцию достижений брестского региона марафон собрал на выставках. Передвижная экспозиция музея Великой Отечественной войны, два десятка интерактивных площадок и экспозиция военной техники.
Брест – пограничный город. Здесь, как и 80 лет назад, всегда готовы защищать свои ценности и безопасность рубежей.
«Время выбрало нас» – в Бресте дали старт масштабному гала-концерту.
Финальный и самый долгожданный штрих марафона – концерт «Время выбрало нас». На сцене Ледового дворца все творческое богатство региона и целой страны.
«В любимом Бресте только вместе» гласит брестский слоган и безошибочно попадает в настроение «Марафона единства». Он в этом городе стал самым масштабным.
Алина Мычко, корреспондент:
На этом с первым регионом праздник прощается. В следующем эстафету примет Мозырь. «Марафон единства» приедет туда практически перед самым Новым годом, 27 и 28 декабря.
Гостям и жителям следующего города марафона организаторы приготовили кое-что особенное. Все карты пока не раскрывают, но гирлянда мероприятий в Мозыре будет сиять новогодними красками.
Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по подготовке акции «Марафон единства»:
Площадка будет необычной. Это будет новая площадка. На такой мы не выступали ни разу. Тем не менее, думаю, что у нас все получится. И перед Новым годом нас всех ждет большой новогодний сюрприз, подарок, и особенно жителей Мозеля.
К каждому городу мы подходим с особой любовью и с особой ответственностью. И, конечно, мы стараемся, чтобы жители города увидели где-то себя, где-то свои достопримечательности.
После Мозыря праздник проложит маршрут в Солигорск.