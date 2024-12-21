Дни культуры Китая проходят в Беларуси

В Белорусской филармонии проходит масштабный концерт мастеров искусств Китая. В тандеме с ними выступают и белорусские исполнители. Прозвучат многим известные произведения из опер «Евгений Онегин» и «Травиата», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители и гости столицы уже смогли поучаствовать в мастер-классах, которые провели институты Конфуция наших вузов. Белорусы погрузились в китайскую культуру, попробовав себя в разных сферах искусства: живописи, каллиграфии, узелковом плетении.

Множество людей в фойе филармонии собрал традиционный танец льва – неотъемлемая часть новогодних торжеств в КНР. Звучали также народные стихи и частушки под удары бамбуковых дощечек.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: Я бы хотел поблагодарить наших китайских друзей за такой предновогодний праздник, за Дни культуры Китайской Народной Республики у нас в Республике Беларусь. Потому что это действительно древнейшая культура, это люди с огромным историческим опытом, которым они делятся, которые хотят дружить с нами и с которыми мы хотим дружить. И, конечно же, в сфере культуры.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Совместное проведение Дней культуры – это уже наша добрая традиция. В этом году Дни культуры Китая в Беларуси приурочены к празднованию китайского Нового года. Это добавляет еще более праздничной атмосферы.

Мероприятия проходят в рамках Дней культуры Китая в нашей стране. Это уже стало доброй традицией двух государств. Масштабный концерт мастеров искусств из Поднебесной смогут увидеть и жители Молодечно. Яркое шоу для них организуют уже 23 декабря.