Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске?

Городские парки в Минске открыты для горожан разных возрастов и интересов. Парк экстремальных видов спорта уже несколько лет, как облюбовала молодёжь. Музей-парк валунов – тоже на любителя. Рассказываем в программе «Большой город», насколько важно сохранять оазисы зелёной растительности в мегаполисе в условиях стремительной застройки и, как дальше будет развиваться парковая сеть в столице.

Порелаксировать у самой кромки воды и получить порцию адреналина сегодня можно в парке экстремальных видов спорта. Он пользуется особой популярностью, потому что укрепить здоровье и привести себя в отличную физическую форму здесь можно в любое время года.

Паркур, стритбол, мини-футбол, брэйк-данс... Эти ребята выбирают правильное детство – без компьютеров, гаджетов и вредных привычек. Юные минчане:

– Спорт раньше был, как просто хобби. Сейчас для меня, можно сказать, как смысл жизни.

– Для меня раньше из спорта был только футбол – это любимое моё хобби, но с годами становлюсь всё выше и выше. Из-за этого я стал больше ходить на воркаут. Появляются новые интересы. Каникулы провожу весело и интересно. Езжу в деревню. Здесь очень много с друзьями провожу времени.

– Мне нравится больше на улице проводить время, потому что я сейчас занимаюсь пятиборьем. Поэтому я хожу на Столетова и занимаюсь спортом.

В единственном в нашей стране парке экстремальных видов спорта юных спортсменов, как грибов после дождя. Площадка в Минске даже стала поводом для зависти в СНГ. Это отличная альтернатива тренажёрным залам – здесь всё-таки свежий воздух, да и совершенно бесплатно занимайся на здоровье! Юный минчанин:

– Всего два скейтпарка в Минске. Если построят больше, будет очень хорошо, потому что в этом скейтпарке катается очень много людей и приходится очень долго ждать, чтоб скатиться хоть с одной горки.

Крутые спуски покоряются минчанам разных возрастов. Младшие учатся у старших. Заниматься спортом здесь могут и люди с ограниченными возможностями. Ежегодно парк обновляют новыми площадками. Так, появилось место для панна-футбола. Юные минчане:

– Здесь можно кататься на самокатах, BMX-ах и на скейтах. Я выбираю самокат, потому что на нём, по моему мнению, легче всего кататься.

– Катаемся, потому что нам очень нравится этот вид спорта, но, к сожалению, он в Беларуси не так сильно развивается, как хотелось бы. В выходные дни здесь просто невозможно кататься, потому что очень много людей. Очень хочется развиваться. Учиться чему-нибудь новому.

А для тех, кому шум и активности не по душе, в парке найдётся место неподалёку. Горожане элегантного возраста могут отдохнуть в тени деревьев. Для самых маленьких – детская площадка с интерактивными зонами и с мягким покрытием.

Минчане:

– Я катаюсь на самокате. Мне здесь очень нравится.

– Хотелось бы, чтоб побольше таких площадок было по городу. И спортивных, и для детей младшего возраста. Это, наверное, одно из таких мест более посещаемых. Очень много на детской площадке на самокатах малышей. Там не протолкнуться просто.

А это уже не просто парк, а музей под открытым небом. Судя по тишине, спокойствию и пению птиц, это настоящий рай для интровертов. Наталья Александровна в большом городе проживает уже почти полвека. Можно сказать, большую часть жизни провела в Уручье. Свой район минчанка любит за то, что он один из самых экологичных в мегаполисе. Бережное отношение к природе прививает и внукам.

Наталья Пырко, минчанка:

Даже вот клевер, запах такой, вы знаете, пчёлки мёд собирают. Так что наблюдаешь, глаз радует, конечно.

Точное число экспонатов здесь никто не подсчитал. Приблизительно больше двух с половиной тысяч. Такого уникального музея нет ни в одной столице Европы. Чтоб была возможность дойти и рассмотреть каждый камень, здесь отремонтировали дорожки и лестницы.

Есть хорошие новости и для любителей водного отдыха. Прямо у Национальной библиотеки обустроят новый парк. При нём будет работать лодочная станция.

Появятся раздевалки с уборными. Для удобства отдыхающих в этом районе построят две парковки. Кроме того, одно из самых живописных мест столицы украсит экспозиция «Беларусь в миниатюре».