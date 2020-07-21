Прямой эфир

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске?

21 июля 2020 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Городские парки в Минске открыты для горожан разных возрастов и интересов. Парк экстремальных видов спорта уже несколько лет, как облюбовала молодёжь. Музей-парк валунов – тоже на любителя. Рассказываем в программе «Большой город», насколько важно сохранять оазисы зелёной растительности в мегаполисе в условиях стремительной застройки и, как дальше будет развиваться парковая сеть в столице.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -1

Порелаксировать у самой кромки воды и получить порцию адреналина сегодня можно в парке экстремальных видов спорта. Он пользуется особой популярностью, потому что укрепить здоровье и привести себя в отличную физическую форму здесь можно в любое время года.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -4

Паркур, стритбол, мини-футбол, брэйк-данс... Эти ребята выбирают правильное детство – без компьютеров, гаджетов и вредных привычек.

Юные минчане:
Спорт раньше был, как просто хобби. Сейчас для меня, можно сказать, как смысл жизни.
Для меня раньше из спорта был только футбол – это любимое моё хобби, но с годами становлюсь всё выше и выше. Из-за этого я стал больше ходить на воркаут. Появляются новые интересы. Каникулы провожу весело и интересно. Езжу в деревню. Здесь очень много с друзьями провожу времени.
Мне нравится больше на улице проводить время, потому что я сейчас занимаюсь пятиборьем. Поэтому я хожу на Столетова и занимаюсь спортом.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -7

В единственном в нашей стране парке экстремальных видов спорта юных спортсменов, как грибов после дождя. Площадка в Минске даже стала поводом для зависти в СНГ. Это отличная альтернатива тренажёрным залам – здесь всё-таки свежий воздух, да и совершенно бесплатно занимайся на здоровье!

Юный минчанин:
Всего два скейтпарка в Минске. Если построят больше, будет очень хорошо, потому что в этом скейтпарке катается очень много людей и приходится очень долго ждать, чтоб скатиться хоть с одной горки.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -10

Крутые спуски покоряются минчанам разных возрастов. Младшие учатся у старших. Заниматься спортом здесь могут и люди с ограниченными возможностями. Ежегодно парк обновляют новыми площадками. Так, появилось место для панна-футбола.

Юные минчане:
Здесь можно кататься на самокатах, BMX-ах и на скейтах. Я выбираю самокат, потому что на нём, по моему мнению, легче всего кататься.
Катаемся, потому что нам очень нравится этот вид спорта, но, к сожалению, он в Беларуси не так сильно развивается, как хотелось бы. В выходные дни здесь просто невозможно кататься, потому что очень много людей. Очень хочется развиваться. Учиться чему-нибудь новому.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -13

А для тех, кому шум и активности не по душе, в парке найдётся место неподалёку. Горожане элегантного возраста могут отдохнуть в тени деревьев. Для самых маленьких – детская площадка с интерактивными зонами и с мягким покрытием.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -16

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -18

Минчане:
Я катаюсь на самокате. Мне здесь очень нравится.
Хотелось бы, чтоб побольше таких площадок было по городу. И спортивных, и для детей младшего возраста. Это, наверное, одно из таких мест более посещаемых. Очень много на детской площадке на самокатах малышей. Там не протолкнуться просто.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -21

А это уже не просто парк, а музей под открытым небом. Судя по тишине, спокойствию и пению птиц, это настоящий рай для интровертов.

Наталья Александровна в большом городе проживает уже почти полвека. Можно сказать, большую часть жизни провела в Уручье. Свой район минчанка любит за то, что он один из самых экологичных в мегаполисе. Бережное отношение к природе прививает и внукам.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -24

Наталья Пырко, минчанка:
Даже вот клевер, запах такой, вы знаете, пчёлки мёд собирают. Так что наблюдаешь, глаз радует, конечно.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -27

Точное число экспонатов здесь никто не подсчитал. Приблизительно больше двух с половиной тысяч. Такого уникального музея нет ни в одной столице Европы. Чтоб была возможность дойти и рассмотреть каждый камень, здесь отремонтировали дорожки и лестницы.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -30

Есть хорошие новости и для любителей водного отдыха. Прямо у Национальной библиотеки обустроят новый парк. При нём будет работать лодочная станция.

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -33

Появятся раздевалки с уборными. Для удобства отдыхающих в этом районе построят две парковки. Кроме того, одно из самых живописных мест столицы украсит экспозиция «Беларусь в миниатюре».

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске? -36

Минчанка:
Нужны парки людям. Нужно где-то отдыхать. Нужна зелёная зона, а не только большие благоустроенные дома, в которых люди живут. Люди должны куда-то выходить гулять, поэтому это очень хорошая идея. Хотя здесь и так очень красивое место, где приятно отдыхать.

# Отдых # общество # Оксана Семашко

Другие новости рубрики

Все новости
Руммо: когда в Беларуси выполнили первую операцию по трансплантации печени, было огромное количество новшеств и прорывов
21 июля 2020 10:35

Руммо: когда в Беларуси выполнили первую операцию по трансплантации печени, было огромное количество новшеств и прорывов

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»
21 июля 2020 10:33

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

«Это растение для интеллигентных лентяев». Как ухаживать за лилейниками
21 июля 2020 10:04

«Это растение для интеллигентных лентяев». Как ухаживать за лилейниками