Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси

Новости Беларуси. Коронавирус серьезно изменил туристическую карту белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И все-таки многие не планируют оставаться дома. Срывая последние листы календаря перед отпуском, люди успели составить план Б и готовятся увлекательно провести время в родной стране.

За последнюю неделю спрос на наши здравницы заметно вырос. Но санатории – далеко не единственное, что может предложить Беларусь искушенному туристу. Экзотическая дичь, синий колодец и двое в лодке, не считая инструктора. Реальный маршрут с нереальными эмоциями по живописным точкам Могилевской области прошла Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Это уникальное место на карте Славгородского района уж точно не оставит равнодушным даже заядлого туриста. Голубая криница – место, где исполняются самые заветные желания. Она дарит здоровье и острые ощущения.

Услышали и приехали из Гомеля сюда, чтобы посмотреть, попробовать окунуться.

Народ сюда едет со всей Беларуси. Среди гостей много паломников, которые верят, что это святое место способно исцелить от страшных недугов. Синий колодец окружен не только легендами, но и достоверными фактами, которые только подтверждают его уникальность. После Чернобыльской катастрофы вода в нем осталась чистой, это показали многочисленные исследования.

– Не стыдно Голубую криницу порекомендовать какому-то искушенному туристу? Может быть, из зарубежья?

– Абсолютно нет. Мне кажется, сейчас больше развивается этнотуризм, он набирает популярность. Голубая криница – это туристический магнит, а лес вокруг нее приобрел новый статус. Теперь это единственный в Могилевской области водно-болотный заказник. Познакомиться с ним поближе можно на велосипеде. Такое удовольствие строит всего 2 рубля 70 копеек.

Светлана Ильющенко, жительница Могилева:

Дома у меня велосипеда нет. Живем в Могилеве, в городе, времени не хватает. А сюда приехала – природа, такие места красивые. Увидела велосипеды – очень захотелось прокатиться, вспомнить молодость. Не могли удержаться с моим племянником, нам предложили велосипеды, предложили маршрут шикарный.

Иван Бодаев, руководитель Центра физкультурно-массовой и спортивной работы Славгородского района:

Необязательно ехать в тот же Египет, на Канары, еще куда-то очень далеко. В нашем районе, государстве, на этой территории можно получить неплохой заряд энергии и приобрести очень много впечатлений, которые человек будет сохранять на протяжении долгого времени.