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Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси

13 июня 2021 19:06
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Новости Беларуси. Коронавирус серьезно изменил туристическую карту белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И все-таки многие не планируют оставаться дома. Срывая последние листы календаря перед отпуском, люди успели составить план Б и готовятся увлекательно провести время в родной стране.

Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси-1

За последнюю неделю спрос на наши здравницы заметно вырос. Но санатории – далеко не единственное, что может предложить Беларусь искушенному туристу. Экзотическая дичь, синий колодец и двое в лодке, не считая инструктора.

Реальный маршрут с нереальными эмоциями по живописным точкам Могилевской области прошла Юлия Мычка.

Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси-4

Юлия Мычка, корреспондент:
Это уникальное место на карте Славгородского района уж точно не оставит равнодушным даже заядлого туриста. Голубая криница – место, где исполняются самые заветные желания. Она дарит здоровье и острые ощущения.

Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси-7

Услышали и приехали из Гомеля сюда, чтобы посмотреть, попробовать окунуться.

Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси-10

Народ сюда едет со всей Беларуси. Среди гостей много паломников, которые верят, что это святое место способно исцелить от страшных недугов. Синий колодец окружен не только легендами, но и достоверными фактами, которые только подтверждают его уникальность. После Чернобыльской катастрофы вода в нем осталась чистой, это показали многочисленные исследования.

Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси-13

– Не стыдно Голубую криницу порекомендовать какому-то искушенному туристу? Может быть, из зарубежья?
– Абсолютно нет. Мне кажется, сейчас больше развивается этнотуризм, он набирает популярность.

Голубая криница – это туристический магнит, а лес вокруг нее приобрел новый статус. Теперь это единственный в Могилевской области водно-болотный заказник. Познакомиться с ним поближе можно на велосипеде. Такое удовольствие строит всего 2 рубля 70 копеек.

Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси-16

Светлана Ильющенко, жительница Могилева:
Дома у меня велосипеда нет. Живем в Могилеве, в городе, времени не хватает. А сюда приехала – природа, такие места красивые. Увидела велосипеды очень захотелось прокатиться, вспомнить молодость. Не могли удержаться с моим племянником, нам предложили велосипеды, предложили маршрут шикарный.

Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси-19

Иван Бодаев, руководитель Центра физкультурно-массовой и спортивной работы Славгородского района:
Необязательно ехать в тот же Египет, на Канары, еще куда-то очень далеко. В нашем районе, государстве, на этой территории можно получить неплохой заряд энергии и приобрести очень много впечатлений, которые человек будет сохранять на протяжении долгого времени.

Рядом с этой криницей исполняются желания. Показываем уникальное место в Беларуси-22

Фестивали на любой вкус – вот еще одно туристическое направление, которое очень любят в Могилевской области. Следите за афишей, ведь уже в следующие выходные в Кировском районе пройдет «Сенофест», а в этот уик-энд Славгород встретил гостей из 16 районов на фестивале «Народная припевка». Гармонь здесь не умолкала ни на минуту, а хороводы были такими  многолюдными, что белорусскую народную песню было слышно очень далеко.

Эти белорусы могли отдыхать с видом на Эйфелеву башню, но выбрали агроусадьбу на родине. И вот почему – узнать здесь.

# Туризм # общество # Юлия Мычка # Светлана Ильющенко # Иван Бодаев # Фотофакт

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