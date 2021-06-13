Эти белорусы могли отдыхать с видом на Эйфелеву башню, но выбрали агроусадьбу на родине. И вот почему

Новости Беларуси. Коронавирус серьезно изменил туристическую карту для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Между тем, многие не планируют оставаться дома. Срывая последние листы календаря перед отпуском, люди успели составить план Б и готовятся увлекательно отдохнуть в родной стране.

За последнюю неделю спрос на наши здравницы заметно вырос, но санатории – далеко не единственное, что может предложить Беларусь искушенному туристу. Экзотическая дичь, синий колодец и двое в лодке, не считая инструктора. Реальный маршрут с нереальными эмоциями по живописным точкам Могилевской области прошла Юлия Мычка.

Своей жене могилевчанин Сергей обещал подарить на день рождения рассвет с видом на Эйфелеву башню. И хоть планы пришлось в корне изменить, романтическое утро для именинницы все равно будет.

Сюрприз! Авиабилеты Борткевичи сдали, а маршрут быстро перестроили. Для летнего отдыха семья выбрала агроусадьбу в Быховском районе. Да, не Париж, зато недалеко от дома и красиво. Вместо устриц – натуральные продукты прямо с грядки. В теплицах уже просятся на стол колючие огурцы и румяные томаты. Есть даже клубника. Пока немного, но ведь и сезон только на старте.

Сергей Борткевич, житель Могилева:

Здесь самое лучшее место в Могилевской области. Здесь свежий воздух, Днепр, озеро, баня, шашлык. Лучше места нет, чем здесь.

Оказывается, не все жители каменных джунглей знакомы с деревенским укладом жизни. Гости, далекие от сельской романтики, признаются, что никогда не парились в бане, не работали на огороде, а индюков видели только на картинке.

Юлия Мычка, корреспондент:

Так выглядит реальных квест для городских жителей, когда завтрак сначала нужно поймать своими руками. В меню быховской усадьбы мы нашли необычное блюдо. Вот такой экзотикой удивляют туристов в деревне Залохвенье.