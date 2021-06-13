Эти белорусы могли отдыхать с видом на Эйфелеву башню, но выбрали агроусадьбу на родине. И вот почему
Новости Беларуси. Коронавирус серьезно изменил туристическую карту для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Между тем, многие не планируют оставаться дома. Срывая последние листы календаря перед отпуском, люди успели составить план Б и готовятся увлекательно отдохнуть в родной стране.
За последнюю неделю спрос на наши здравницы заметно вырос, но санатории – далеко не единственное, что может предложить Беларусь искушенному туристу. Экзотическая дичь, синий колодец и двое в лодке, не считая инструктора.
Реальный маршрут с нереальными эмоциями по живописным точкам Могилевской области прошла Юлия Мычка.
Своей жене могилевчанин Сергей обещал подарить на день рождения рассвет с видом на Эйфелеву башню. И хоть планы пришлось в корне изменить, романтическое утро для именинницы все равно будет.
Сюрприз!
Авиабилеты Борткевичи сдали, а маршрут быстро перестроили. Для летнего отдыха семья выбрала агроусадьбу в Быховском районе. Да, не Париж, зато недалеко от дома и красиво. Вместо устриц – натуральные продукты прямо с грядки. В теплицах уже просятся на стол колючие огурцы и румяные томаты. Есть даже клубника. Пока немного, но ведь и сезон только на старте.
Сергей Борткевич, житель Могилева:
Здесь самое лучшее место в Могилевской области. Здесь свежий воздух, Днепр, озеро, баня, шашлык. Лучше места нет, чем здесь.
Оказывается, не все жители каменных джунглей знакомы с деревенским укладом жизни. Гости, далекие от сельской романтики, признаются, что никогда не парились в бане, не работали на огороде, а индюков видели только на картинке.
Юлия Мычка, корреспондент:
Так выглядит реальных квест для городских жителей, когда завтрак сначала нужно поймать своими руками.
В меню быховской усадьбы мы нашли необычное блюдо. Вот такой экзотикой удивляют туристов в деревне Залохвенье.
Евгений Дудинский, хозяин усадьбы:
Сегодняшний турист очень искушенный, чем-то его удивить не так просто. Они привыкли ездить, где все включено за границей – Турция, Египет. Мы стараемся привлекать туристов. Некоторые возвращаются по пять-шесть раз, чтобы попробовать дичь. Сами охотимся на бобров, добываем лосей официально и все готовим. И бобров, кроме нас, я нигде не слышал, чтобы можно было попробовать.
«Обстановка отключает от внешнего мира». Посмотрите, как в Могилевской области сплавляются на байдарках – подробности здесь.