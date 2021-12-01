Клецк начали украшать к празднику. Рассказываем, где разместятся самые новогодние локации

Главная праздничная локация разместится на площади Маяковского у райисполкома. Здесь установят новогоднюю елку и анимационные фигуры. В 2021 году появятся новинки – конструкции в образе Деда Мороза, новогоднего шара и зонта. Сейчас идет проверка иллюминации по улицам Ленина, 17-го сентября, Победы. Монтаж световых инсталляций начнут к 20 декабря.

Владимир Ермашевич, заместитель директора по коммунальным вопросам и идеологической работе КУП «Клецкое ЖКХ»:

Город в основном мы будем украшать своими силами, КУП «Клецкое ЖКХ». Для этих целей у нас есть и сетки новогодние, и анимационные фигуры, которые будут тоже выставляться и здесь, и на площади. Спланировано, закупка есть уже новых светодиодных фигур. Спланировано уже все, некоторые уже закуплены.

В Клецком районе пройдет конкурс среди крупных предприятий и организаций на лучшее новогоднее оформление. Итоги подведут в январе.