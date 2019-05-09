«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая
Новости Беларуси. Кульминацией 9 Мая станет яркий и красочный салют. В 23:00 праздничные залпы одновременно прогремят в Минске и всех областных центрах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы обещают удивить новыми фейерверками. Корреспондент Евгений Поболовец узнал подробности.
Традиционно 9 Мая происходит заряжание салютных установок.
Для Никиты Алексеюка этот салют – первый в его карьере военного. Несколько дней тренировок и изучения теории, и сегодня уже Никита может с легкостью рассказывать про калибры зарядов и технологию заряжания.
Заряжание происходит погружением шара в мортиру и подсоединением проводов к клемникам.
Традиционный салют на 9 Мая – это залпы из 30 орудий. Для военных – это заряды калибром от 105 до 310 миллиметров, для обывателя – фейерверки «Вечерние грезы» и «Орхидея».
В 2019 году будет и новинка – калибр в 125 миллиметров. Пока он не имеет названия, только кодовые цифры на оболочке. Каким рисунком это будет потом раскрываться в небе над Минском, говорить не берутся. В деле новинку пока не видели ни зрители, ни сами военные.
Новенькая разработка. 125 миллиметров. Фейерверочное изделие. Таких мы еще не видели. Поступили в этом году.
Что точно не изменится – огни салюта традиционно будут в цветах государственного флага. Как и в прошлые годы, салют в Минске, да и во многих областных центрах, – это залпы из нескольких точек.
В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках
Для удобства горожан и гостей праздника: чтобы увидеть шоу, не обязательно ехать в центр города.
Евгений Поболовец, СТВ:
Именно здесь, возле площади Победы, обещают самое яркое шоу – огни вспыхнут с обеих сторон из двух парков: имени Янки Купалы и имени Горького. Это будет 10-минутное яркое воздушное шоу без перерывов между залпами.
Какую изюминку привнесет в салют 2019 года новый фейерверк, узнаем совсем скоро. Небо над Минском и областными центрами озарится сегодня в 23:00. Обещают, что это точно будет более яркое и запоминающееся шоу.
«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт