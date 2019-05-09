«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая

Новости Беларуси. Кульминацией 9 Мая станет яркий и красочный салют. В 23:00 праздничные залпы одновременно прогремят в Минске и всех областных центрах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы обещают удивить новыми фейерверками. Корреспондент Евгений Поболовец узнал подробности.

Традиционно 9 Мая происходит заряжание салютных установок.

Для Никиты Алексеюка этот салют – первый в его карьере военного. Несколько дней тренировок и изучения теории, и сегодня уже Никита может с легкостью рассказывать про калибры зарядов и технологию заряжания.

Заряжание происходит погружением шара в мортиру и подсоединением проводов к клемникам.

Традиционный салют на 9 Мая – это залпы из 30 орудий. Для военных – это заряды калибром от 105 до 310 миллиметров, для обывателя – фейерверки «Вечерние грезы» и «Орхидея».

В 2019 году будет и новинка – калибр в 125 миллиметров. Пока он не имеет названия, только кодовые цифры на оболочке. Каким рисунком это будет потом раскрываться в небе над Минском, говорить не берутся. В деле новинку пока не видели ни зрители, ни сами военные.

Новенькая разработка. 125 миллиметров. Фейерверочное изделие. Таких мы еще не видели. Поступили в этом году.

Что точно не изменится – огни салюта традиционно будут в цветах государственного флага. Как и в прошлые годы, салют в Минске, да и во многих областных центрах, – это залпы из нескольких точек. В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках Для удобства горожан и гостей праздника: чтобы увидеть шоу, не обязательно ехать в центр города.

Евгений Поболовец, СТВ:

Именно здесь, возле площади Победы, обещают самое яркое шоу – огни вспыхнут с обеих сторон из двух парков: имени Янки Купалы и имени Горького. Это будет 10-минутное яркое воздушное шоу без перерывов между залпами.