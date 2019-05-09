Прямой эфир

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая

09 мая 2019 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кульминацией 9 Мая станет яркий и красочный салют. В 23:00 праздничные залпы одновременно прогремят в Минске и всех областных центрах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы обещают удивить новыми фейерверками. Корреспондент Евгений Поболовец узнал подробности.

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-1

Традиционно 9 Мая происходит заряжание салютных установок.

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-4

Для Никиты Алексеюка этот салют – первый в его карьере военного. Несколько дней тренировок и изучения теории, и сегодня уже Никита может с легкостью рассказывать про калибры зарядов и технологию заряжания.

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-7

Заряжание происходит погружением шара в мортиру и подсоединением проводов к клемникам.

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-10

Традиционный салют на 9 Мая – это залпы из 30 орудий. Для военных – это заряды калибром от 105 до 310 миллиметров, для обывателя – фейерверки «Вечерние грезы» и «Орхидея».

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-13

В 2019 году будет и новинка – калибр в 125 миллиметров. Пока он не имеет названия, только кодовые цифры на оболочке. Каким рисунком это будет потом раскрываться в небе над Минском, говорить не берутся. В деле новинку пока не видели ни зрители, ни сами военные.

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-16

Новенькая разработка. 125 миллиметров. Фейерверочное изделие. Таких мы еще не видели. Поступили в этом году.

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-19

Что точно не изменится – огни салюта традиционно будут в цветах государственного флага. Как и в прошлые годы, салют в Минске, да и во многих областных центрах, – это залпы из нескольких точек. 

В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках

Для удобства горожан и гостей праздника: чтобы увидеть шоу, не обязательно ехать в центр города.

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-22

Евгений Поболовец, СТВ:
Именно здесь, возле площади Победы, обещают самое яркое шоу – огни вспыхнут с обеих сторон из двух парков: имени Янки Купалы и имени Горького. Это будет 10-минутное яркое воздушное шоу без перерывов между залпами.

«Таких мы ещё не видели»: военные рассказали про новый салют к 9 Мая-25

Какую изюминку привнесет в салют 2019 года новый фейерверк, узнаем совсем скоро. Небо над Минском и областными центрами озарится сегодня в 23:00. Обещают, что это точно будет более яркое и запоминающееся шоу.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

# Беларусь помнит # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На пузе ползал, рыдал, просил прощения». Из-за него расстреляли вашу семью, вы бы его убили? История 11-летней партизанки Таси
09 мая 2019 16:33

«На пузе ползал, рыдал, просил прощения». Из-за него расстреляли вашу семью, вы бы его убили? История 11-летней партизанки Таси

Бывший узник концлагеря Заксенхаузен: «До 600 человек сжигали в день. Самое тяжёлое – ты не можешь ничего сделать»
09 мая 2019 16:32

Бывший узник концлагеря Заксенхаузен: «До 600 человек сжигали в день. Самое тяжёлое – ты не можешь ничего сделать»

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»
09 мая 2019 15:50

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»