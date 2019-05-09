«На пузе ползал, рыдал, просил прощения». Из-за него расстреляли вашу семью, вы бы его убили? История 11-летней партизанки Таси

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:

Отец вышел ночью, как сейчас помню, вернулся и говорит: «Наверное, не будет рыбалки. Шумит – непонятно». То есть шли такие лавины самолётов над Брестом и дальше – на Минск, на Киев, что отец сразу не сообразил. И только когда взорвался снаряд и разбил крыльцо парадное в нашем коттедже, тогда он только сказал: «Оля, война!» К этому подсознательно, кажется, готовились все. Семья каждое лето ездила к родственникам на историческую родину – в Витебскую область. Но обычные планы вдруг нарушило партийное указание – «восточникам», то есть семьям приезжих служащих, запретили покидать на лето Брест. В городе всё чаще звучало слово «война», рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

Таисия Козырь-Павловская:

Скандал был. Отец начал кричать: «Ты хочешь, чтобы я лишился партбилета!» На 1 Мая была делегация немцев. И на трибуне они говорили о том, что скоро будут маршировать. Все молчали. Но тревожные сигналы поступали то и дело. Ходили слухи, что «с того берега» приплыл крестьянин, который и рассказал брестчанам, что приближается наступление. «Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт Семья Таисии в первые дни войны скрывалась в подвале. Однажды в дом советского военнослужащего по списку наведались немцы. Прошли по комнатам, никого не увидели. Выбили ногой дверь в кухню. И тут не выдержал и залаял семейный любимец – овчарка Рекс. Прогремел выстрел. Рекс стал первой жертвой оккупантов, но не последней. На третий день войны знакомые отца вывезли семью на двух телегах в деревню. След «восточников» из Бреста затерялся. Глава семейства ушел в партизаны. Таисия Козырь-Павловская:

В один прекрасный день (а мама никогда не будила меня рано), она кому-то там то ли юбку, то ли кофту шила – чтобы я побежала утром рано литр или два молока забрать. И я ещё так не хотела идти... Я только ушла – дом окружили и, кто был дома, всех постреляли. И в эту ночь отец пришёл. И отца забрали. Людей расстреливали, закапывали живьём, пытали, сжигали – Беларусь постепенно накрывала волна карательных операций. Это были самые жестокие преступления против мира и человечности.

Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ:

«Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик». Это политика чудовищного истребления мирного населения, такого ещё в истории войн человечество не знало! Эти слова из памятки немецкому солдату, представленной через годы Международному военному трибуналу, – квинтэссенция идеологии геноцида. Её предусматривал известный план «Ост». Согласно ему, в живых должно было остаться лишь 25% белорусов. Андрей Максимчик, кандидат исторических наук, доцент БГУ:

Запугивание со стороны немцев имело место. Иногда делались публичные казни, туда сгонялось огромное количество местного населения. Был четкий месседж для собравшихся о том, что ваше участие в партизанском движении будет жестоко караться, наказываться. Вешались эти плакаты. Самым страшным для одиннадцатилетней сироты было то, что её могли взять в плен живой! Поэтому в партизанском отряде, куда она ушла, первым делом попросила пистолет – чтобы можно было вовремя застрелиться. Ведь на тот момент уже все знали: фашисты – нелюди! Таисия Козырь-Павловская:

На живом вырезали звёзды, голый и фанерка на шее. И повесили. И в деревне висел всю ночь, наши привезли его, и когда хоронили, даже командир отряда плакал. Первые 5 тысяч евреев расстреляли черед два дня после оккупации Бреста. Таисия Козырь-Павловская:

Евреи носили звезду жёлтую шестигранную и ходили они по мостовой, пока их в гетто не согнали. А поляки носили круги жёлтые. Немцы не любили поляков. Любой немец мог убить, застрелить. Минск был оккупирован 28 июня. Последним областным центром, который захватили, стал Мозырь. В начале сентября 1941 года вся территория БССР оказалась под сапогом фашистов. Но пока немцы устанавливали оккупационный режим, росло и крепло партизанское движение. Для создания партизанского отряда первым делом нужно было получить добро из Москвы.

Андрей Максимчик:

Из кого комплектовалось на первых порах? Из местного населения, которое уже в первые же дни примерило на себя новый порядок, которая принесла нацистская Германия. Значительная часть была военнослужащих, которые просто попали здесь в окружение и принимали решение оставаться на оккупированной территории Беларуси. Внутри отряда – строгая иерархия: свой командир, комиссар, начальник штаба, начальники особого отдела. Мало кто знает, но все партизаны, которые приходили в отряд, приносили присягу. Был разработан специальный текст, который во многом копировал присягу красноармейцев. В конце значилось, что в случае незаконных действий должно последовать наказание – вплоть до расстрела. Однажды с этим столкнулась и хрупкая Тася. Таисия Козырь-Павловская:

Командир отряда Пронягин говорит: «Тася! Может, он и предал твоих родных. Бери пистолет, подойди и в висок или в рот ему вот так». А он аж на пузе ползал, рыдал, просил прощения. Я не могла. Я не смогла убить человека.