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Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

09 мая 2019 15:50
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Новости Беларуси. 9 Мая около «Чижовка-Арены» также было многолюдно. Организаторы праздника подготовили много интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За происходящим наблюдала корреспондент Ксения Худолей.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены» -1

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены» -3

Ксения Худолей, СТВ:
Здесь работают несколько интерактивных площадок. Гостей приглашают пройти курс молодого бойца, попробовать солдатскую кашу и даже совершить полет на ветрокрылом МИ-2.

Особенной популярностью сегодня пользуется экспозиция военной техники, самые значимые танковые сражения даже воспроизвели в миниатюре.

В режиме виртуальной реальности здесь можно испытать ловкость и смелость. Праздник здесь объединяет целые семьи. Многие пришли с портретами воевавших предков.

Подробнее – в видеоматериале

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены» -6

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены» -8

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены» -10

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены» -12

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены» -14

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены» -16

# Беларусь помнит # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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