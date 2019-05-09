Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

Новости Беларуси. 9 Мая около «Чижовка-Арены» также было многолюдно. Организаторы праздника подготовили много интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, СТВ:

Здесь работают несколько интерактивных площадок. Гостей приглашают пройти курс молодого бойца, попробовать солдатскую кашу и даже совершить полет на ветрокрылом МИ-2.

Особенной популярностью сегодня пользуется экспозиция военной техники, самые значимые танковые сражения даже воспроизвели в миниатюре.

В режиме виртуальной реальности здесь можно испытать ловкость и смелость. Праздник здесь объединяет целые семьи. Многие пришли с портретами воевавших предков.