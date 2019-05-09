В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках

Праздничные салюты пройдут во всех областных центрах страны. При этом во многих городах залпы орудий будут даны в разных районах. В Минске будет сразу шесть точек, с которых горожане и гости столицы смогут наблюдать ночное зрелище.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Это площадки в парке 50-летия Победы, у водохранилища Дрозды, на взлётном поле бывшего аэропорта «Минск-1». Сразу две позиции подготовлены в районе площади Победы: в парках Горького и Купалы. Именно здесь обещают самые яркие залпы. Салютовать будут и в микрорайоне Восточный в Уручье.