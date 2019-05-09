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В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках

09 мая 2019 14:11
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Новости Беларуси. Ярким завершением Дня Победы по традиции станет салют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках-1

Праздничные салюты пройдут во всех областных центрах страны. При этом во многих городах залпы орудий будут даны в разных районах. В Минске будет сразу шесть точек, с которых горожане и гости столицы смогут наблюдать ночное зрелище.

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Это площадки в парке 50-летия Победы, у водохранилища Дрозды, на взлётном поле бывшего аэропорта «Минск-1». Сразу две позиции подготовлены в районе площади Победы: в парках Горького и Купалы. Именно здесь обещают самые яркие залпы. Салютовать будут и в микрорайоне Восточный в Уручье. 

В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках-4

В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках-6

В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках-8

В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках-10

В Минске праздничный салют на 9 Мая дадут в 6 точках-12

Небо над Минском и областными центрами озарится в 23.00.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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