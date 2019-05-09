Бывший узник концлагеря Заксенхаузен: «До 600 человек сжигали в день. Самое тяжёлое – ты не можешь ничего сделать»

Александр Суворов, писатель, историк: Я сам уже в достаточно зрелом возрасте, читая первоисточники, был шокирован этой бездной, которая готовилась нацистами для остального мира.

На территории нашей страны было несколько особо крупных концентрационных лагерей. Один Тростенец забрал 206 тысяч жизней. Людей умерщвляли предельно жестоко, рассказали в фильме «Тайны Беларуси» . Был крупный лагерь в Озаричах, Колдычевский лагерь под Барановичами, где даже обслуга неслыханно издевалась над заключёнными. Не говоря уж о солдатах.

Бывший узник лагеря Заксенхаузен Эдуард Зимовец, куда его пригнали вместе с тысячами белорусов, русских и поляков, до сих пор помнит свой номер.

Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ: На территории Беларуси действовало 260 лагерей. Проводилось 260 карательных акций. Есть известные цифры, которые вошли в историю этого геноцида, когда на территории Беларуси было уничтожено и сожжено 628 деревень.

Эдуард Зимовец, узник концлагеря Заксенхаузен:

В самом лагере было поставлено всё на то, чтобы уничтожить как можно больше славян. Крематорий страшный, который дымил день и ночь. В 1944 году там вплоть до 600 человек сжигали в день.

Эдуард сразу же вошел в группу сопротивления. Оказывали помощь людям, спасая их от смерти. Выносили с завода оружие и выполняли распоряжения командиров подпольной группы. Но самым сложным заданием, которое выпало на долю подростка, стало разминирование взлётной полосы.

Эдуард Зимовец:

Американцы бомбили этот завод и особенно взлётную полосу. 25-килограммовые бомбы. Влезла и торчит. Бомбы замедленного действия. Бомба на 6 часов, 12 часов, на 72 часа – ты не знаешь, на сколько времени.

Сыграть в такую вот «русскую рулетку» немцы предлагали смертникам – тем, кто провинился в лагере, или входил в подпольную группировку. Эдуарду Зимовцу повезло. Ни один детонатор не сработал, пока тот работал киркой. А вот у его напарника одна из бомб замедленного действия разорвалась прямо в руках! Узнику оторвало обе кисти. Правда, и эта история с хорошим концом: он остался жив после ампутации, а через много лет встретился со своим лагерным товарищем.