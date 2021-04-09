«Надо всё же объединяться». Профсоюзы Витебской области присоединились к «Неделе леса»

Новости Беларуси. Профсоюзы Витебской области присоединились к «Неделе леса». Более 20 тысяч саженцев ели, дуба и березы они высадили в Шумилинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я приехал с мамой садить лес». Жители Гродно рассказали, почему решили поучаствовать в акции «Неделя леса»

Раньше эти земли принадлежали местному сельхозпредприятию, но в 2020 году их передали лесникам. По словам специалистов, эти гектары наиболее благоприятны для будущего леса. Для профсоюзов северного региона такие акции уже стали хорошей традицией. Нынешнюю посвятили Году народного единства.

Владимир Савик, председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

Надо все же объединяться. И один из таких процессов, скажем, есть единение и посадка на этом конкретном месте леса.

Александр Лабынцев, директор Шумилинского лесхоза:

Таким образом мы показываем свою работу. Мы хотим прививать и демонстрировать бережное отношение к природе. Особенно это актуально, наверное, для нашего подрастающего поколения.