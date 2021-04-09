«Я хочу, чтобы на улицах было как-то поспокойнее». Зачем студенты вступают в добровольную народную дружину – рассказывают они сами

Новости Беларуси. В Беларуси растет число добровольных дружин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно вместе с милицией на улицы выходят студенты. В чем именно заключается их помощь и получилось ли вернуть к жизни старую советскую традицию? Будни дружинников в репортаже Галины Буро.

– Что за медаль у вас на груди?

– Эту медаль я получил от министра внутренних дел Караева Юрия Хаджимуратовича 4 марта 2020 года.

Вторая сторона медали – опасная история. Дмитрий Щегрикович практически профессионально помог участковому остановить и задержать агрессивного семейного дебошира. А ведь парень не милиционер, а студент Гродненского аграрного университета по специальности «овощеводство». С первого курса вступил в молодежный отряд охраны правопорядка и буквально через несколько месяцев стал командиром. Разработал форму для отряда и даже устав. А еще инициировал дежурства по студенческим общежитиям. Оказалось, не зря.

Дмитрий Щегрикович, командир молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского государственного аграрного университета:

Афроамериканцы играли в футбол. Между собой не поделили ворота и в конце футбола решили устроить между собой бойню. Мы быстро среагировали, то есть до приезда сотрудников милиции мы пытались разрулить горячую обстановку. Я хочу быть полезным для общества. Я хочу показать людям, что можно делать хорошие дела. Вот и сейчас, после занятий спешит в Ленинский РОВД Гродно. Перед выходом на дежурство для дружинников инструктаж.

– При необходимости запрашиваем помощь. По окончании докладываем рапортом на имя начальника РОВД. По постам и маршрутам разойдись! Дружинники в помощь милиционерам. Выезжают на спецтранспорте, с собой рация.

Галина Буро, корреспондент:

Дежурство непростое: дружинникам предстоит посетить не самую благонадежную категорию граждан – алкоголиков. В списке два адреса, задача – провести профилактические беседы. Они идут в квартиру, которая и без того известна всему подъезду репутацией притона. Жилец основательно потрепал нервы соседям своим «зажигательным» стилем жизни. А значит, его необходимо контролировать.

– Почему жизнь свою не бережете?

– А как ее беречь?

– Как? Не курить, не пить. Начинается все с малого.

– А зачем тогда жить? Ищет смысл жизни на дне стакана и мужчина по второму адресу. В квартире антисанитария, свет, газ и воду давно отключили за неуплату. Когда алкогольный градус горячит кровь, пенсионер затевает ссоры на весь дом с бывшей женой.

– Выпиваете?

– Каждый день. И сегодня.

– А что за праздник?

– Пенсия.

Попытка призвать к здравому смыслу – не пытка. Но даже сам вид людей в форме уже заставляет таких нарушителей общественного порядка оглядываться в своих действиях. Предупредить преступление, как на городских улицах, так и на массовых мероприятиях, усилить милицейские наряды, вручить повестки – главные задачи студентов-дружинников.

Виталий Батуро, представитель молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского государственного аграрного университета:

Захотел себя попробовать минимально в структуре МВД. В наше время в связи с этими протестами молодежный отряд охраны правопорядка нужен для сотрудников милиции, чтобы в нужный момент оказать им помощь.

Владислав Здрок, представитель молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского государственного аграрного университета:

Я хочу, чтобы на улицах было как-то поспокойнее, не было всяких пьянок, драк, чтобы в квартирах люди тоже себя вели порядочно, чтобы соседи на них не жаловались.

В милиции говорят, что за последние полгода возросло число желающих вступить в добровольную народную дружину. Только на территории Ленинского района Гродно дружинников уже около 180 человек.