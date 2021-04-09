«Я хочу, чтобы на улицах было как-то поспокойнее». Зачем студенты вступают в добровольную народную дружину – рассказывают они сами
Новости Беларуси. В Беларуси растет число добровольных дружин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно вместе с милицией на улицы выходят студенты. В чем именно заключается их помощь и получилось ли вернуть к жизни старую советскую традицию?
Будни дружинников в репортаже Галины Буро.
– Что за медаль у вас на груди?
– Эту медаль я получил от министра внутренних дел Караева Юрия Хаджимуратовича 4 марта 2020 года.
Вторая сторона медали – опасная история. Дмитрий Щегрикович практически профессионально помог участковому остановить и задержать агрессивного семейного дебошира. А ведь парень не милиционер, а студент Гродненского аграрного университета по специальности «овощеводство». С первого курса вступил в молодежный отряд охраны правопорядка и буквально через несколько месяцев стал командиром. Разработал форму для отряда и даже устав. А еще инициировал дежурства по студенческим общежитиям. Оказалось, не зря.
Дмитрий Щегрикович, командир молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского государственного аграрного университета:
Афроамериканцы играли в футбол. Между собой не поделили ворота и в конце футбола решили устроить между собой бойню. Мы быстро среагировали, то есть до приезда сотрудников милиции мы пытались разрулить горячую обстановку.
Я хочу быть полезным для общества. Я хочу показать людям, что можно делать хорошие дела.
Вот и сейчас, после занятий спешит в Ленинский РОВД Гродно. Перед выходом на дежурство для дружинников инструктаж.
– При необходимости запрашиваем помощь. По окончании докладываем рапортом на имя начальника РОВД. По постам и маршрутам разойдись!
Дружинники в помощь милиционерам. Выезжают на спецтранспорте, с собой рация.
Галина Буро, корреспондент:
Дежурство непростое: дружинникам предстоит посетить не самую благонадежную категорию граждан – алкоголиков. В списке два адреса, задача – провести профилактические беседы.
Они идут в квартиру, которая и без того известна всему подъезду репутацией притона. Жилец основательно потрепал нервы соседям своим «зажигательным» стилем жизни. А значит, его необходимо контролировать.
– Почему жизнь свою не бережете?
– А как ее беречь?
– Как? Не курить, не пить. Начинается все с малого.
– А зачем тогда жить?
Ищет смысл жизни на дне стакана и мужчина по второму адресу. В квартире антисанитария, свет, газ и воду давно отключили за неуплату. Когда алкогольный градус горячит кровь, пенсионер затевает ссоры на весь дом с бывшей женой.
– Выпиваете?
– Каждый день. И сегодня.
– А что за праздник?
– Пенсия.
Попытка призвать к здравому смыслу – не пытка. Но даже сам вид людей в форме уже заставляет таких нарушителей общественного порядка оглядываться в своих действиях. Предупредить преступление, как на городских улицах, так и на массовых мероприятиях, усилить милицейские наряды, вручить повестки – главные задачи студентов-дружинников.
Виталий Батуро, представитель молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского государственного аграрного университета:
Захотел себя попробовать минимально в структуре МВД. В наше время в связи с этими протестами молодежный отряд охраны правопорядка нужен для сотрудников милиции, чтобы в нужный момент оказать им помощь.
Владислав Здрок, представитель молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского государственного аграрного университета:
Я хочу, чтобы на улицах было как-то поспокойнее, не было всяких пьянок, драк, чтобы в квартирах люди тоже себя вели порядочно, чтобы соседи на них не жаловались.
В милиции говорят, что за последние полгода возросло число желающих вступить в добровольную народную дружину. Только на территории Ленинского района Гродно дружинников уже около 180 человек.
Владимир Копыцкий, заместитель начальника Ленинского РОВД Гродно:
Большое спасибо им за их гражданскую позицию. Потому что действительно с их помощью нам легче нести службу. Действительно, когда чувствуется поддержка обычных простых граждан, то с большей уверенностью выполняются все поставленные перед нами задачи.
А для кого-то вступление в свое время в добровольную народную дружину оказалось судьбоносным. Командир молодежного отряда охраны правопорядка Дмитрий Щегрикович решил после окончания аграрного университета все же пойти в милицию. Убедился – это действительно нужная и полезная работа.