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«Экспортируется в Россию, Молдову, Украину, Киргизию». Побывали в опытном хозяйстве и узнали, почему так популярна могилёвская картошка

09 апреля 2021 18:32
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Новости Беларуси. Дашковская опытная станция уже продала половину семенного картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За могилевской бульбой люди едут из соседних областей, а все ради того, чтобы кинуть в землю надежные клубни.

До пика продаж картофеля на посадку еще далеко, а хранилища Дашковской опытной станции пустеют на глазах. Здесь уже продали больше половины семенного материала: от сортов золотого стандарта до экзотического фиолетового Малибу.

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«Экспортируется в Россию, Молдову, Украину, Киргизию». Побывали в опытном хозяйстве и узнали, почему так популярна могилёвская картошка-1

Сегодня на станции есть свой золотой стандарт. Семь сортов картофеля уже проверены временем. Среди них известные: Скарб, Вектор и Волат. Скоро появится еще один экзотический сорт с повышенным содержанием витаминов – фиолетовый картофель Малибу.

За могилевской картошкой на посадку приезжают из Минской и Гомельской областей. Почти половина урожая идет на экспорт. Чтобы сохранить урожай в идеальном состоянии, несколько лет назад здесь построили новое хранилище. За температуру воздуха и влажность в помещении отвечает компьютер. Правильный для картофеля климат поддерживает искусственный туман. И такой подход помогает сохранить 95 % урожая.

«Экспортируется в Россию, Молдову, Украину, Киргизию». Побывали в опытном хозяйстве и узнали, почему так популярна могилёвская картошка-4

Александр Куксов, заведующий отделом семеноводства картофеля Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси:
Картофель у нас продается очень усиленно. Мы продаем различным субъектам хозяйствования, начиная от населения, фермерским хозяйствам и элитопроизводящим хозяйствам. В принципе, наш картофель экспортируется в Россию, Молдову, Украину, Киргизию.

«Экспортируется в Россию, Молдову, Украину, Киргизию». Побывали в опытном хозяйстве и узнали, почему так популярна могилёвская картошка-7

За дашковской картошкой Александр Иванович не поленился приехать из соседнего Чаусского района. Его большая семья за зиму съедает почти 20 мешков бульбы. Самое время задуматься о стратегическом запасе – в землю кинуть надежные клубни.

«Экспортируется в Россию, Молдову, Украину, Киргизию». Побывали в опытном хозяйстве и узнали, почему так популярна могилёвская картошка-10

Александр Кореньков, житель Чаусского района:
Все говорят, что хорошая картошка, урожайность хорошая и вкусовые качества хорошие. Могилевский район – сама эта земля подходит.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Александр Куксов # Фотофакт

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