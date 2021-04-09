«Экспортируется в Россию, Молдову, Украину, Киргизию». Побывали в опытном хозяйстве и узнали, почему так популярна могилёвская картошка

Новости Беларуси. Дашковская опытная станция уже продала половину семенного картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За могилевской бульбой люди едут из соседних областей, а все ради того, чтобы кинуть в землю надежные клубни. До пика продаж картофеля на посадку еще далеко, а хранилища Дашковской опытной станции пустеют на глазах. Здесь уже продали больше половины семенного материала: от сортов золотого стандарта до экзотического фиолетового Малибу. Когда берёзовый листок станет размером в копейку. Как узнать, не пора ли сажать картошку?

Сегодня на станции есть свой золотой стандарт. Семь сортов картофеля уже проверены временем. Среди них известные: Скарб, Вектор и Волат. Скоро появится еще один экзотический сорт с повышенным содержанием витаминов – фиолетовый картофель Малибу. За могилевской картошкой на посадку приезжают из Минской и Гомельской областей. Почти половина урожая идет на экспорт. Чтобы сохранить урожай в идеальном состоянии, несколько лет назад здесь построили новое хранилище. За температуру воздуха и влажность в помещении отвечает компьютер. Правильный для картофеля климат поддерживает искусственный туман. И такой подход помогает сохранить 95 % урожая.

Александр Куксов, заведующий отделом семеноводства картофеля Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси:

Картофель у нас продается очень усиленно. Мы продаем различным субъектам хозяйствования, начиная от населения, фермерским хозяйствам и элитопроизводящим хозяйствам. В принципе, наш картофель экспортируется в Россию, Молдову, Украину, Киргизию.

За дашковской картошкой Александр Иванович не поленился приехать из соседнего Чаусского района. Его большая семья за зиму съедает почти 20 мешков бульбы. Самое время задуматься о стратегическом запасе – в землю кинуть надежные клубни.