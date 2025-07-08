В Смолевичах состоялось торжественное открытие нового административного здания районной прокуратуры

Новое здание прокуратуры открылось в Смолевичах. При строительстве двухэтажного здания учтены все современные технологии и требования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданы комфортные условия для работы сотрудников, стоящих на защите прав и интересов граждан. Просторные помещения с конференц-залом, комната приема посетителей, кабинеты для работников, архив. До этого районная прокуратура располагалась в помещениях, построенных в конце 60 годов прошлого века и сейчас сменило прописку.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Мы ведем эту работу целенаправленно, на системной основе. Так уже были открыты новые здания, созданы комфортные условия в Копыльском районе для сотрудников прокуратуры, в Пуховичском районе. Сейчас идет модернизация здания в Червенском районе. И это не просто инфраструктурные какие-то проекты, объекты. По сути, это дом правопорядка, где работники прокуратуры круглосуточно ведут надзор по соблюдению действующего законодательства.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Условия самые современные, самые лучшие, применены новые технологии. И сегодня очень важно, чтобы люди приходили сюда и были условия комфортные для того, чтобы с ними побеседовать, узнать, какие проблемы. И сами специалисты, наши прокурорские работники, должны осознавать, что на самом деле государство вкладывает очень большие ресурсы. Но эти ресурсы вкладываются в первую очередь для того, чтобы правоохранительная система, органы прокуратуры функционировали с максимальной отдачей.