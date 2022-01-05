Будет Дед Мороз со Снегурочкой, игры, световое шоу. В Минском зоопарке ждут гостей на вечернее рождественское представление

Новости Беларуси. Вечерние рождественские представления пройдут 6 января в Минском зоопарке. Посетителей ждет световое и огненное шоу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Множество спецэффектов и акробатических трюков. Поздравят всех гостей и Дед Мороз со Снегурочкой, а в конце вечера они умчатся на волшебной карете до следующего Нового года.

Начало представления «Рождественские огни» запланировано на 17:00, а программы «Куда спешит Дед Мороз?» на 17:30.

Наталья Лавцевич, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

У нас планируется в программе: большие игры, массовые игры так, чтобы мы ни в коем случае не замерзли, чтобы нам было весело, чтобы мы танцевали, улыбались и веселились. Также световое шоу.