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Будет Дед Мороз со Снегурочкой, игры, световое шоу. В Минском зоопарке ждут гостей на вечернее рождественское представление

05 января 2022 15:20
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Новости Беларуси. Вечерние рождественские представления пройдут 6 января в Минском зоопарке. Посетителей ждет световое и огненное шоу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Будет Дед Мороз со Снегурочкой, игры, световое шоу. В Минском зоопарке ждут гостей на вечернее рождественское представление-1

Множество спецэффектов и акробатических трюков. Поздравят всех гостей и Дед Мороз со Снегурочкой, а в конце вечера они умчатся на волшебной карете до следующего Нового года.  

Будет Дед Мороз со Снегурочкой, игры, световое шоу. В Минском зоопарке ждут гостей на вечернее рождественское представление-4

Начало представления «Рождественские огни» запланировано на 17:00, а программы «Куда спешит Дед Мороз?» на 17:30.  

Будет Дед Мороз со Снегурочкой, игры, световое шоу. В Минском зоопарке ждут гостей на вечернее рождественское представление-7

Наталья Лавцевич, методист просветительского отдела Минского зоопарка:  
У нас планируется в программе: большие игры, массовые игры так, чтобы мы ни в коем случае не замерзли, чтобы нам было весело, чтобы мы танцевали, улыбались и веселились. Также световое шоу. 

Будет Дед Мороз со Снегурочкой, игры, световое шоу. В Минском зоопарке ждут гостей на вечернее рождественское представление-10

Также традиционно в праздничные дни в зоопарке проходят показательные кормления животных. Расписание можно увидеть на кассах в день мероприятия.

# Зоопарк # общество # Наталья Лавцевич # Фотофакт

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