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Свои пожелания Деду Морозу написали на шарах. В Клецком районе проходит благотворительная акция «Ёлочка желаний»

05 января 2022 15:15
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Новости Беларуси. В Клецком районе продолжается новогодняя акция «Елочка желаний». Она проходит в рамках благотворительного проекта «Чудеса на Рождество», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

Свои пожелания Деду Морозу написали на шарах. В Клецком районе проходит благотворительная акция «Ёлочка желаний»-1

Елки с новогодними и рождественскими пожеланиями детей установлены на почте райцентра, в здании бывшего универмага, крупных торговых объектах, а также в детском отделении больницы. Принять участие в благотворительном проекте может каждый. 

Свои пожелания Деду Морозу написали на шарах. В Клецком районе проходит благотворительная акция «Ёлочка желаний»-4

Накануне праздника ребята из центра коррекционно-развивающего обучения, а также те, кто находится в детском отделении больницы, написали на бумажных игрушках-шарах свои пожелания Деду Морозу. Активно принимают участие в акции представители районных организаций. Все собранные подарки они доставят детям.  

Свои пожелания Деду Морозу написали на шарах. В Клецком районе проходит благотворительная акция «Ёлочка желаний»-7

Ольга Брановицкая, председатель Клецкой районной организации «‎Белая Русь»:   
На елке периодически появляются вот такие рисунки. Это рисунки конкретного ребенка, который тоже учится в каком-то учреждении образования нашей школы, нашего района. И когда он узнал об этом проекте, он предложил свой рисунок, вот допустим, иногда звонят родители, иногда звонят соседи, мы можем вам принести рисунок ребенка на эту елку. Таким образом появляются рисунки, затем они снимаются вместе с подарком.  

Свои пожелания Деду Морозу написали на шарах. В Клецком районе проходит благотворительная акция «Ёлочка желаний»-10

В рамках благотворительного проекта «Чудеса на Рождество» в Клецком районе также проходит акция «1+1». Она действует в торговых объектах на территории района. Тем, кто покупает своему ребенку игрушки или сладости, предлагают приобрести дополнительный товар, который порадует ребят из неблагополучных и нуждающихся семей.

# Новый год # общество # Дед Мороз # Ольга Брановицкая # Фотофакт

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