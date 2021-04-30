​«Таких цен, как у нас, вы не найдёте». Что можно купить на пасхальной ярмарке возле Дворца спорта?

Новости Беларуси. В Минске стартовал сезон пасхальных кирмашей. На площадке у Дворца спорта свою продукцию представили организации потребительской кооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ярмарке приняли 20 организаций со всех областей республики. На прилавках – широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, мясо, колбасы и копчености, а также фирменная продукция собственного производства предприятий кооперативной промышленности и общественного питания. Особой популярностью пользуются у покупателей и товары к пасхальному столу.

Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского областного потребительского общества:

Мы сделали акцент на производстве собственной продукции. В преддверии предстоящего праздника, праздника Великой Пасхи, мы хотим удивить и жителей Минска, и гостей нашей столицы изысканным ассортиментом. Широчайший ассортимент пасхальной продукции представлен, широкий ассортимент предприятий мясоперерабатывающей отрасли. По вкусу можно найти любому гурману тот продукт, который ему нравится.

Приходите к нам на данную ярмарку, мы вас удивим не только ассортиментом, вкусом, но и приятными ценами. Таких цен, как у нас, вы не найдете ни в одной торговой точке республики.