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​«Таких цен, как у нас, вы не найдёте». Что можно купить на пасхальной ярмарке возле Дворца спорта?

30 апреля 2021 19:47
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Новости Беларуси. В Минске стартовал сезон пасхальных кирмашей. На площадке у Дворца спорта свою продукцию представили организации потребительской кооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​«Таких цен, как у нас, вы не найдёте». Что можно купить на пасхальной ярмарке возле Дворца спорта?-1

Участие в ярмарке приняли 20 организаций со всех областей республики. На прилавках – широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, мясо, колбасы и копчености, а также фирменная продукция собственного производства предприятий кооперативной промышленности и общественного питания. Особой популярностью пользуются у покупателей и товары к пасхальному столу.

​«Таких цен, как у нас, вы не найдёте». Что можно купить на пасхальной ярмарке возле Дворца спорта?-4

Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского областного потребительского общества:
Мы сделали акцент на производстве собственной продукции. В преддверии предстоящего праздника, праздника Великой Пасхи, мы хотим удивить и жителей Минска, и гостей нашей столицы изысканным ассортиментом. Широчайший ассортимент пасхальной продукции представлен, широкий ассортимент предприятий мясоперерабатывающей отрасли. По вкусу можно найти любому гурману тот продукт, который ему нравится.

Приходите к нам на данную ярмарку, мы вас удивим не только ассортиментом, вкусом, но и приятными ценами. Таких цен, как у нас, вы не найдете ни в одной торговой точке республики.

​«Таких цен, как у нас, вы не найдёте». Что можно купить на пасхальной ярмарке возле Дворца спорта?-7

Светлана Сушко, продавец Докшицкого филиала Витебского областного потребительского общества:
Представляем мясную продукцию, такую как свинина, говядина, также имеется в ассортименте птица  индейка, также есть кролики. Люди подходят, спрашивают, потому что приятные цены для людей, конечно же, люди покупают.

​«Таких цен, как у нас, вы не найдёте». Что можно купить на пасхальной ярмарке возле Дворца спорта?-10

Ольга Жилко, продавец Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества:
Мы начали пробовать новые всякие полуфабрикаты, всякие медальоны из говядины, из рулек в разных маринадах. Все эти колбаски  сыровяленые, сырокопченые, по рецептам наших бабушек, дедушек. «От бабушки» у нас называются эти колбаски, «От дедушки», «Тещина колбаска». Вот под старину оно всегда идет наулет. Немножко дождь нам подпортил с утра торговлю, но, по-моему, все теперь наладилось, все хорошо.

​«Таких цен, как у нас, вы не найдёте». Что можно купить на пасхальной ярмарке возле Дворца спорта?-13

В эти дни пасхальная ярмарка проходит не только в столице, но и по всей стране. Праздничный кирмаш продлится до 1 мая. Покупателей ждут с 09:00 до 16:00.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Елена Чикова # Светлана Сушко # Ольга Жилко # Фотофакт

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