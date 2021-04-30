​«Таких цен, как у нас, вы не найдёте». Что можно купить на пасхальной ярмарке возле Дворца спорта?

Новости Беларуси. В Минске стартовал сезон пасхальных кирмашей. На площадке у Дворца спорта свою продукцию представили организации потребительской кооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске стартовал сезон пасхальных кирмашей. На площадке у Дворца спорта свою продукцию представили организации потребительской кооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в ярмарке приняли 20 организаций со всех областей республики. На прилавках – широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, мясо, колбасы и копчености, а также фирменная продукция собственного производства предприятий кооперативной промышленности и общественного питания. Особой популярностью пользуются у покупателей и товары к пасхальному столу.
Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского областного потребительского общества:
Мы сделали акцент на производстве собственной продукции. В преддверии предстоящего праздника, праздника Великой Пасхи, мы хотим удивить и жителей Минска, и гостей нашей столицы изысканным ассортиментом. Широчайший ассортимент пасхальной продукции представлен, широкий ассортимент предприятий мясоперерабатывающей отрасли. По вкусу можно найти любому гурману тот продукт, который ему нравится.
Приходите к нам на данную ярмарку, мы вас удивим не только ассортиментом, вкусом, но и приятными ценами. Таких цен, как у нас, вы не найдете ни в одной торговой точке республики.
Светлана Сушко, продавец Докшицкого филиала Витебского областного потребительского общества:
Представляем мясную продукцию, такую как свинина, говядина, также имеется в ассортименте птица – индейка, также есть кролики. Люди подходят, спрашивают, потому что приятные цены для людей, конечно же, люди покупают.
Ольга Жилко, продавец Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества:
Мы начали пробовать новые всякие полуфабрикаты, всякие медальоны из говядины, из рулек в разных маринадах. Все эти колбаски – сыровяленые, сырокопченые, по рецептам наших бабушек, дедушек. «От бабушки» у нас называются эти колбаски, «От дедушки», «Тещина колбаска». Вот под старину оно всегда идет наулет. Немножко дождь нам подпортил с утра торговлю, но, по-моему, все теперь наладилось, все хорошо.
В эти дни пасхальная ярмарка проходит не только в столице, но и по всей стране. Праздничный кирмаш продлится до 1 мая. Покупателей ждут с 09:00 до 16:00.
*На правах рекламы.