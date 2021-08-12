«На это обращал внимание и Президент». В Минске обсудили перспективы развития региональной прессы

Новости Беларуси. Белорусские эксперты в области политологии и аналитики провели в Минске диалоговую площадку с представителями региональных СМИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На встречу приехали главные редакторы всех 23 изданий центрального региона. Вместе обсудили перспективы развития СМИ. Определили основные тенденции, поговорили о технической и технологической оснащенности редакций. Общение проходило в живом формате, поэтому возможность высказаться и задать вопрос была у всех.

Инна Ярчак, главный редактор газеты «Нарачанская зара» Мядельского района: Важность диалоговых площадок в том, что мы можем обсудить актуальные вопросы, в том числе вопросы развития региональных СМИ. На это обращал внимание и Президент во время « Б ольшого разговора », делая акцент на региональную прессу. И здесь мы также усовершенствуем свой профессионализм, подхватываем какие-то темы, развиваем их.

Александр Ильясевич, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Региональная пресса, районная газета – это первое, что берет житель большого города или маленького райцентра в руки, чтобы ознакомиться с информационной повесткой своего региона, района. Такие мероприятия позволяют главным редакторам донести объективную, правдивую и компетентную информацию непосредственно до своих читателей.

Все теоретические наработки будут применены на практике. В будущем диалоговые площадки для региональных СМИ должны стать постоянными.