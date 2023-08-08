«Это должен попробовать каждый». Более 900 волонтёров работают на II Играх стран СНГ. Как их готовили?
Новости Беларуси. Более 900 волонтеров работают на II Играх стран СНГ. Самому младшему из них всего 15 лет, а самому опытному – на 40 лет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все волонтеры прошли серьезную подготовку. Поведению на площадках и основам коммуникаций их обучали в течение трех месяцев, знакомили с историей Игр и ее символами, спецификой проведения соревнований. Затем для каждого определили зону ответственности. В обязанности волонтеров входит помощь игрокам и болельщикам, а также оперативное решение всех вопросов и сопровождение делегаций.
Анна Супранович, волонтер:
Это должен попробовать каждый. Это очень богатый опыт, это очень интересная деятельность, которая помогает, наверное, во всех жизненных сферах. Ты начинаешь учиться понимать людей, «читать» их, общаться. Это развивает коммуникативные навыки. Я тут, потому что это очень поможет в моей будущей педагогической деятельности.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
На последнем заседании совета по делам молодежи было высказано предложение создать базовую организацию по добровольческому волонтерскому движению. Мы со своей стороны предложили коллегам, чтобы республиканский волонтерский центр являлся одним из органов, который будет осуществлять на пространстве СНГ методическое сопровождение данного движения.
Волонтеры II Играх стран СНГ обеспечены жильем, питанием и брендированной одеждой. Их вклад в проведение соревнований оценивают достаточно высоко.