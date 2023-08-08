«Это должен попробовать каждый». Более 900 волонтёров работают на II Играх стран СНГ. Как их готовили?

Новости Беларуси. Более 900 волонтеров работают на II Играх стран СНГ. Самому младшему из них всего 15 лет, а самому опытному – на 40 лет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все волонтеры прошли серьезную подготовку. Поведению на площадках и основам коммуникаций их обучали в течение трех месяцев, знакомили с историей Игр и ее символами, спецификой проведения соревнований. Затем для каждого определили зону ответственности. В обязанности волонтеров входит помощь игрокам и болельщикам, а также оперативное решение всех вопросов и сопровождение делегаций.