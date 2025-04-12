Пасхальная история для детей. О чём новая книга белорусского автора «Ослик Быстроножка»?

«Ослик Быстроножка» – так называется новая книга белорусского автора Ирины Токаревой. Это трогательная история, которая переносит читателей на 2 тысячи лет назад. Главный герой рассказа, маленький ослик по имени Быстроножка, наделен живым умом и добрым сердцем. Его приключения разворачиваются на фоне великих событий, связанных с жизнью Иисуса Христа и его путешествием в Иерусалим.

Ирина Токарева, автор книги:

Книга выпущена издательством Белорусского Экзархата к празднику Пасхи. Идея книги в том, чтобы мы посмотрели на эти события глазами главного персонажа ослика Быстроножки и его друзей. От этого книжка получилась для маленьких детей очень интересная, забавная и вместе с тем поучительная, познавательная.